Війна в соцмережах: як працюють ботоферми на мільйон акаунтів та який вплив мають

Хаби для сім-карт, або як їх називають сім-банки в ботофермах - обладнання за 100 тисяч гривень, яке зазвичай купують для колл-центрів, коли необхідно поєднати багато телефонних ліній, за допомогою спеціальної програми можна перетворити на фабрику коментарів, йдеться в ТСН.

«Боти можуть коментувати. Відгуки, як негативні для своїх конкурентів, так і позитивні для свого бізнесу. Це звичайно політика. Людина може автоматично сприймати, що більшість думає так. Насправді ця більшість може бути повністью механізована, неживими людьми», - пояснюють експерти галузі.

Ботоферми з'явилися майже одночасно з появою соцмереж, коли помітили вплив коментарів на думку суспільства. Залучити живих людей на масовані атаки - і дорого, і довго. Управляти мільйонами акаунтів може програма і команда учасників, яка координує цей процес, щоб бот-сторінок не блокували. У серпні СБУ заявила, що ліквідувала мільйонну ботоферму, під час обшуків вилучили техніку та 5 тисяч сім-карт.

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ТСН з власних джерел отримала відео показів ІТівця, який розробив програмне забезпезпечення і його розповсюджував. «Це програма для автоматизації дій, щоб браузер написав програму та почав її... Жити треба – я її продавав. Вона може запрошувати друзів. Просто натискати кнопки у браузері. Вона може, якщо задати тексти, у текстовий файл, брати рядок, вставляти його та публікувати», - розповідає підозрюваний Віктор Майстренко.

Програміст, якого затримала СБУ, вісім років тому ще був громадянином Росії, але у 2014 переїхав до Україну. В архіві ТСН знайшовся сюжет про росіянина, який одним з перших після анексії Криму і захоплення частини Донбасу, не хотів миритися з диктаторським режимом і попросив українське громадянство - це був Віктор Майстренко. На той момент в Україні діяла заборона на в’їзд чоловіків призовного віку з Росії, але опинитися в Україні Майстренку допоміг нардеп з партії «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

Коли Служба безпеки затримала росіянина і розкрила схему з ботофермами, там заявили - до цього причетна одна з українських політсил, яка користувалася цією мережею і через неї проводила "інформаційно-підривну діяльність".

За збігом - квартира, в якій проходив обшук і де знайшли обладнання для ботоферми і де жив програміст Майстренко, належала колишній дружині нардепа. ТСН впродовж тижня намагались отримати коментар від Артура Герасимова, але його телефон не відповідав.

Майстренко ж 300 разів продав свою програму, як ліцензію на використання свого продукту і заробив близько ста тисяч доларів. Усіх клієнтів ще шукають, а ось в яких пабліках і на яких напрямках вони працювали, СБУ вже встановила - переважно це боти у групах проти президента та керівництва країни.

«Ми просто взяли резонансу новину, яка мала ознаки корегування суспільної думки. І знайшли один з перших постів за тегами одразу "Залужний Зеленський". Що ми бачимо в коментарях – тобто один з перших коментарів і це вже антиукраїнський коментар, де пишуть, що українці готові самі себе обікрасти, їм нічого в цьому житті непотрібно, ще з 43 році це було зрозуміло. Відкриваємо акаунт особи, яка це написала – бачимо, що це просто пустий, однак направлений в бік проти України акаунт», - показує спеціаліст.

Психологи ці процеси називають ІПСО - інформаційно-психологічні операції. Працюють вони у кілька етапів - спочатку впливають на настрої у групах суспільства, далі поширюються, формують суспільну думку, яка має тиснути на прийняття рішень і дії. «Підрив нації. Це той фундамент, який розгойдується. Це точково робиться: на одну людину, ця людина відчула щось таке, вона поділилася з сусідами, зателефонувала подрузі. Здається, що це невеличка кількість підписників, але це так точково і робиться ця атака. І це насправді, ця атака, ця війна, більш небезпечна, ніж справжня атака. Вона може впливати на психологічний стан, а це депресія, алколізація, наркоманія, суїциди і всі ці настрої», - пояснює психолог Софія Бишовець.

Аватарки усіх сторінок ботів схожі. Спеціаліст розповідає ТСН, як розрізнити коментар реальної людини та бота. «Низка акаунтів з умовно документальними фотографіями, ніби це люди не для себе знімають, а так, щоб «Фейсбук» краще орієнтувався, що там точно є обличчя. Якщо коментарів дуже багато, схожі і найголовніше – містять один і той самий наратив. Скоріш за все цей один наратив пошириться механічно», - пояснює він.

Організатору створення програмного забезпечення оголошено підозру за статтею несанкціоноване втручання в роботу інформаційних та електронних комунікаційних систем. Йому загрожує до трьох років ув’язнення. «СБУ продовжує розслідувати цю справу. І здійснює всі необхідні слідчо-оперативні дії. Наше завдання просте - ідентифікувати і притигнути до відповідальності всіх організаторів ботоферми. Окремо СБУ вивчає питання про причестність російських спецслужб до створення ботоферм України, зокрема і цієї», - каже речник СБУ Артем Дехтяренко.

Психологи ж нагадують, що ставитися до вибору інформації треба ретельно, особливо під час війни. Головні правила – аналізувати, хто пише, хто коментує, які пабліки це поширюють і навіщо. І не забувати, що ботів використовують зокрема політсили в своїх інтересах, навіть коли це несе шкоду країні.

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