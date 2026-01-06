Війна в Україні 11 січня перетинає жахливу межу: експерт розповів, що буде далі

Військовий аналітик Олександр Коваленко назвав ймовірний сценарій війни-2026 / © ТСН

Реклама

Війна в Україні, її повномасштабна фаза, попри прогнози про те, що може закінчитись через «2-3 тижні», за своєю тривалістю днями перевищить термін війни Адольфа Гітлера проти СРСР. Війна, яку влаштував Гітлер, тривала 1418 днів. Війна, яку влаштував очільник Кремля Володимир Путін, на вихідних, 11 січня, також сягне саме такої відмітки.

Скільки вона може тривати ще та чи дійсно саме у цьому році у Росії буде відчуватись дефіцит окремих ресурсів для цієї війни — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Війна Росії проти України буде тривати», — вважає аналітик, враховуючи поточну військово-політичну ситуацію.

Реклама

При цьому Коваленко додає, що ці дві війни не зовсім коректно порівнювати між собою — зовсім інші масштаби, інші армії, інше кількісне співвідношення по багатьом параметрам.

«Але якщо все ж таки їх порівнювати, то пропорції (кількість військ) з боку Росії та України з пропорціями Німеччини та Радянського союзу під час минулої війни, пропорції протяжності лінії боєзіткнення та втрат, то можна дійти до висновку, що Росія воює набагато гірше, ніж свого часу Радянський союз. Росія має саме пропорційно більші втрати, ніж мав Радянський союз. Маршалом-м’ясником називали Жукова, але якщо порівнювати з втратами, які зараз несе російська армія, то справжні м’ясники — це колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу та керівник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. При правильному пропорційному, не прямому, підрахунку співвідношення непомірне», — каже Коваленко.

Війна в 2026 році: перспективи та загрози для України

На це питання військовий огляд відповів наступним чином: «Якщо не весь рік, то більшу його частину ми будемо перебувати в обороні. Я не виключаю контратакуючих дій, але переважно це буде оборона».

При цьому Коваленко зауважує, що зараз найнебезпечніша ситуація — у Запорізькій області.

Реклама

«Високий ризик того, що за найгіршого сценарію росіяни зможуть вийти до кінця року до Запоріжжя. До обласного центру. Це — найгірший сценарій. Маю надію, що він не реалізується, але запорізький напрямок зараз найнебезпечніший. Є стагнуючі дії на Донеччині. Не виключаю того, що росіяни в цьому році, найближчим часом, у першому кварталі спробують повністю окупувати Лиман та будуть там концентрувати там велику кількість сил та засобів. Ми будемо продовжувати робити акцент на виснаженні ворога. Це наша основна задача. Якщо це вдасться, то росіяни втратять потенціал для просування, а інколи навіть для оборони в другій половині 2026 року», — уточнює експерт.

Ракетні удари по Україні

«У росіян з виробництвом ракет та дронів все стабільно. Станом на зараз у ворога є складнощі з масштабуванням виробництва саме дронів. Щодо ракет, особливо балістичних, Росія має навіть можливість збільшення виробництва в 2026 році. Якщо казати про виробництво дронів, то у першому кварталі кардинальних змін не відбудеться. Людський ресурс вони будуть намагатися мобілізовувати по-максимуму. Як раз зараз вони над цим і працюють. При цьому буде зберігатися високий дефіцит танків, бойових броньованих машин, артилерії», — резюмує Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що війна в Україні триває довше за боротьбу СРСР проти нацистів. Але Попри величезні втрати, президент Росії Володимир Путін намагається переконати світ у неминучості своєї перемоги, використовуючи дипломатичні ігри з адміністрацією президента США Дональда Трампа.