Війна в Україні-2026: на які великі міста, ймовірно, наступатиме російська армія

Війна в Україні за прогнозами багатьох військових експертів вочевидь буде тривати як мінімум до кінця 2026 року. Крім того, в ці дні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території Білорусі готуються спільні військові навчання цієї країни з Росією, що, відповідно, може становити нову загрозу для України, як це було чотири роки тому.

Наскільки вірогідним є новий наступ російської армії з території Білорусі та для яких регіонів в разі цього виникає загроза — це в коментарі для ТСН.ua розповіли військовий аналітик Олексій Гетьман та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

«Давайте пригадаємо те, що чотири роки тому, незадовго до повномасштабного вторгнення теж відбувалися начебто навчання. Тому будь-які навчання, які проводить РФ, тим більше разом з Білоруссю, — це може бути підготовкою до наступальних дій. Чи будуть вони чи ні — питання відкрите. Звичайно, це можуть бути і навчання, але будь-яке тренування проводиться для підготовки військ, для ведення бойових дій», — каже Олексій Гетьман.

Та задається питанням: «Які навчання може проводити Росія, якщо вона чотири роки перебуває у стані повномасштабної війни?»

І продовжує: «Тому, швидше за все, ці навчання — прикриття чогось іншого. Чи очікувати нового наступу з боку Білорусі? Наші кордони вздовж Білорусі укріплені. Наше МЗС попереджало Білорусь про те, що є резолюція Генасамблеї ООН, де чітко прописано, що таке агресія. Там прописано, що може робити країна у разі самооборони. Думаю, що очільник Білорусі Олександр Лукашенко боїться того, що білоруські війська навіть разом з російськими спробували б атакувати нашу країну. Путіну зручно наступати через Чорнобильську зону на Київ, на Чернігів. Але тепер є певні обставини, природні і не тільки, які майже не дадуть росіянам шансів. Якщо спроба буде, то у вигляді провокації, а не реального наступу».

Резюмуючи, Гетьман каже: «Чи планують росіяни наступ влітку (з інших напрямків — Ред.)? Вони цього і не приховують, своїх весняно-літніх планів».

Війна в Україні у 2026 році: куди посуне РФ

Своєю чергою, військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов про весняно-літній наступ російських окупантів з території РФ та з окупованих територій України каже наступне: «Те, що росіяни мають ресурси для продовження наступальної кампанії — це очевидно. Але йдеться про продовження, а не про нову наступальну кампанію. Наступ росіян де-факто триває від середини жовтня 2023 року. Змінюються напрямки та масштабність, але російська армія наступає».

На думку Селезньова, наприкінці квітня, коли починає з’являтися перша «зеленка» (зелене листя — Ред.), росіяни можуть масштабувати свої бойові дії на полі бою.

«Для них в пріоритеті — захоплення Слав’янсько-Краматорсько-Дружківсько-Костянтинівської міської агломерації. Я думаю, що вони будуть діяти саме там, причому з трьох плацдармів», — каже аналітик.

Та уточнює: «На Запорізькому напрямку, після того, як вони отримали серйозного ляпасу, думаю, вони будуть більш обережними у своїх амбіціях. Окремі контрнаступальні дії української армії дозволили дещо стабілізувати ситуацію. Але не йдеться про масштабний контрнаступ. Ворог діє максимально раціонально. Якщо він буде бачити десь слабку ділянку оборони, то буде закидати її своїми силами та засобами. Але зважаючи на динаміку, на співвідношення сил та засобів, вважаю, що у російської армії не вийде щось серйозне на Запорізькому напрямку».

При цьому Селезньов не виключає, що проблеми з обороною можуть бути на території Донецької області.

«Це найбільше у мене викликає тривогу. Маю надію, що Генеральний штаб, маючи інформації більше за мене, оцінює всі ці ризики та буде проводити відповідні контрзаходи», — каже він.

Про прикордоння Сумщини та Чернігівщини Селезньов каже, що, на його думку, ситуація там залишиться непростою.

«Але у противника фізично бракую сил, щоб атакувати одночасно всюди. Росія буде створювати нам проблеми на прикордонні Сумщини та Харківщини. Це очевидно. Але без жодних ефективних для себе результатів», — впевнений колишній речник Генштабу.

І, резюмуючи, зауважує: «Щодо Білорусі. Я не думаю, що росіяни полізуть звідти. Там майже тисяча кілометрів кордону. Щоб атакувати, росіянам потрібно перекинути туди чимало ресурсів. Йдеться про кілька десятків тисяч особового складу. Таке переміщення буде помітним. Повторення лютого 2022 року точно не буде», — впевнено каже Селезньов.

