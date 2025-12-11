Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Після Нового року не варто очікувати різких змін на фронті та завершення війни в Україні. Водночас одним із ключових внутрішніх завдань України залишається реформа Збройних сил.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Про що зараз почали знов говорити? Що згадали, точніше, коли пролунав у нас "Міндічгейт"? Згадали про те, що реформу Збройних сил так і не зробили. Обіцянки, які давав Сирський, коли його призначали на цю посаду — вони десь канули в лету. Тому треба починати з вищого керівництва Збройних сил — реформувати і вибудовувати нову вертикаль управління. Просувати нових командирів, впроваджувати нові методики. Адже у нас там величезна проблема. І боронити державу", — каже Олег Жданов.

Він також прокоментував нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо необхідності проведення президентських виборів в Україні. За словами Жданова, Трамп робить акцент на виборах, тому що сам процес змушує країну тимчасово припинити вогонь, що відповідає інтересам Росії:

"Це чергова хитрість з боку Трампа, щоб зупинити бойові дії і особливо обмежити нас. Плюс — це ж забаганка Путіна. Путін сказав, що Зеленський може узгоджувати все що завгодно, але підписувати повинна нова українська влада".

Експерт зазначив, що позиція українського президента щодо цього питання була чіткою. Володимир Зеленський заявив, що вибори можливі, але лише за умови гарантованої безпеки, яку він визначив як окремий закон, ратифікований Конгресом США.

"Він сказав — та нема питань, давайте вибори, але вибори повинні проводитися в умовах гарантованої безпеки. Гарантовану безпеку Зеленський окреслив, як окремий закон, який буде ратифікований Конгресом Сполучених Штатів. Щоб не було так, що або Трамп, або наступний президент скаже — та навіщо, сьогодні хочу виконувати, завтра не хочу виконувати. А коли це буде ратифіковано Конгресом США, це буде обов'язково до виконання будь-яким президентом США", — пояснює Олег Жданов.

Водночас, за словами Жданова, Трамп не здатний забезпечити такі гарантії і "ніколи не піде" на те, щоб Конгрес взяв на себе відповідальність за безпеку під час передвиборчої кампанії в Україні. Саме тому він розцінює заяви американського лідера як "одну із маніпуляцій Трампа з метою тиску на нашу країну", де винуватцем ситуації намагаються зробити українського президента.

"Трамп цього не може гарантувати. І він ніколи не піде на такі гарантії, щоб Конгрес проголосував за те, що США ручаються за безпеку під час передвиборчої кампанії. Так що це, знову ж таки, одна з маніпуляцій Трампа з метою тиску на нашу країну. Хто винуватий? Винуватий Зеленський", — каже Олег Жданов.

