Війна в Україні: чи наважиться Путін на ядерний удар і куди вдарить

Наслідки після застосування ядерної зброї для росіян будуть майже катастрофічними

Реклама

Росія вкотре вдається до ядерного шантажу. Американська розвідка зробила тривожне попередження щодо можливості застосування Росією ядерної зброї, мовляв, Путін тримає руку на «ядерній кнопці».

На думку військового експерта Ігоря Романенка, ядерні погрози з боку Москви лунають не вперше — Путін робить усе можливе, аби тримати весь світ у страху.

Чому Путін знову погрожує світові

«Це поки що ядерний шантаж з боку Путіна. Він до нього вдається не вперше. Зараз тема ядерної загрози з боку Росії піднята невипадково. Саме напередодні зустрічі президента Зеленського з Трампом, де серед іншого буде обговорюватися і „ядерне питання“. Американців загроза застосування ядерної зброї завжди турбувала, і вони тиснули на Україну в потрібний для Москви момент. Тому тут питання не в тому, де і куди може завдати Путін ядерного удару, а саме: може чи не може це статися», — зазначає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006–2010 рр.)

Реклама

Експерт додає, що причин для залякування «ядерною кнопкою» у Путіна вистачає. Він може погрожувати «ядеркою» навіть після масованої атаки дронів по Москві. Мовляв, ще одна така атака — і буде завдано удар.

«Однак зараз ця тема знову набула актуальності через закінчення дії договору про ядерне стримування. Питання має обговорюватися між Росією та США. Путін хоче використати це для тиску на Україну. Але спочатку він тиснутиме на Трампа і на європейських партнерів, щоб ті посилили вплив на Київ, змушуючи нас піти на умови Путіна», — зауважує Ігор Романенко.

Експерт додає, що в цьому є певна небезпека, бо коли Путін лякає світ «ядерною кнопкою», то західні політики починають нервувати і йти на поступки. Тож як розвиватимуться події, можна буде оцінити після окремої розмови Путіна і Трампа, а також після зустрічі Трампа із Зеленським.

«На жаль, ініціатива зараз в руках у Путіна, і не тільки на фронті, а й у зовнішній політиці. Він безкарно проводить атаку дронів на Польщу, російські літаки „випадково“ залітають у повітряний простір країн Прибалтики. Усе це створює напругу в Європі. Тож, щоб посилити вплив, російський диктатор переходить до ядерних погроз», — зауважує військовий експерт.

Реклама

Чи блефує Путін і як реагує Китай

На думку Ігоря Романенка, Путін добре знає, що питання ядерної безпеки і стабільності у світі завжди було в пріоритеті для США, тому вкотре озвучує ядерні погрози. Він хоче перевірити американців, бо знає, що Китай буде стримувати ядерну напругу, скільки зможе.

«Китай, до речі, не буде в цьому питанні тиснути на американців. Так, Сі Цзіньпін підтримує Путіна у війні в Україні. Але Китай категорично проти використання ядерної зброї, така напруга у світі їм не потрібна. Тому, я вважаю, що, погрожуючи ядерною зброєю, Путін блефує десь на 95%. Але п’ять відсотків ризику залишається», — каже Ігор Романенко.

Експерт додав, що, на його думку, Путін узгоджував початок війни з Китаєм, обіцяючи, що все швидко закінчиться. «Та й зараз російський диктатор узгодив подальші дії з Пекіном, він отримав добро, щоб використовувати проти України всю наявну зброю, окрім ядерної. Саме таку позицію, на мій погляд, займає Китай», — пояснив він.

Чи можливий ядерний удар по Україні?

За словами військового експерта, Путін може наважитися на випробування ядерної зброї, але не по території України.

Реклама

«Російський диктатор може це зробити, щоб вкотре посіяти паніку у світі. Але, гадаю, що це не буде пов’язано з великими людськими жертвами. Путіну важливо показати світу, що цей важіль у нього є і він може це зробити. Тому це може бути удар по якомусь місцю, де мало людей, виключно як демонстрація сили. Це може бути бомба з літака або ж ракета типу „Іскандер“ з відповідним зарядом», — каже генерал-лейтенант.

Він сумнівається, що Путін наважиться завдати удар по Україні, бо має пам’ятати про наслідки, коли після аварії на Чорнобильській АЕС радіаційна хмара накрила територію України, Білорусі, Росії і країни Європи.

«Наслідки після застосування ядерної зброї для росіян будуть майже катастрофічними. Після таких дій це призведе до повної ізоляції РФ. Путін це добре розуміє. Інша справа, щоб після такого застосування цивілізований світ не промовчав. Особливо США, бо через нерішучість Трампа, вони, на жаль, стають слабкою ланкою», — підсумовує Ігор Романенко.