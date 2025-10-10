Війна в Україні: чим загрожує наймання до армії РФ кубинців і яка є небезпека для Дніпра

Зараз у російському війську перебуває до 5 тисяч кубинських найманців

Росія, за інформацією американської розвідки, планує залучити для ведення бойових дій в Україні найманців з Куби. Йдеться про 25 тисяч осіб, які можуть суттєво підсилити ворожі підрозділи, а загальні плани Кремля можуть сягати до 100 тисяч кубинців.

На думку військового експерта Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта у відставці (заступник начальника Генерального штабу 2006–2010 рр.), це цілком імовірно, зважаючи на те, що РФ постійно вербує найманців у найбідніших країнах світу.

За різними оцінками, вже зараз у російському війську перебуває до 5 тисяч кубинських найманців. Це підтверджує і доволі часте потрапляння в полон громадян Куби, які воюють на боці агресора.

Вербування кубинців та досвід військових з Північної Кореї

Ігор Романенко підтверджує реальність масового залучення кубинців, а також наголошує на досвіді інших іноземних військових.

«Залучення кубинців — це абсолютна реальність. Росіяни давно займаються їх вербуванням. За рахунок наявних коштів їм вдається підтримувати високий рівень укомплектованості військ. За місяць їм вдається набирати по 50 і більше тисяч чоловік до війська серед своїх громадян. Щоправда, останнім часом ця кількість дещо зменшилася», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Експерт додає, що Росія постійно шукає найманців по всьому світу, маючи для цього достатньо фінансового ресурсу. Серед інших, офіційно було залучено військових із Північної Кореї.

«Корейські військові, які потрапили на російсько-українську війну, змогли швидко адаптуватися, набралися досвіду в умовах війни дронів. Це доволі витривалі та ідеологічно стійкі солдати, вони завдали нам чимало клопоту під час бойових дій на Курщині. Використовуючи корейців як гарматне м’ясо, росіянам вдалося досягти успіхів. І це треба мати на увазі», — підкреслює генерал-лейтенант.

Чому Куба: $2000 проти $20 зарплати

Романенко пояснює, чому Путіну вигідно використовувати на війні найманців саме з найбідніших країн.

«У порівнянні з російськими військовими — це обійдеться Путіну значно дешевше. Особливо використання кубинців — молодих, здорових та сильних. Адже середня зарплата на Кубі — 20 доларів. А найманцям обіцяють платити по 2 тисячі на місяць. Інша справа, що росіяни дурять кубинців, бо їх винаймають нібито на будівництво чи охорону військових об’єктів, а вже по прибуттю до Росії ставлять перед фактом, що ті мають йти на „м’ясні штурми“. Вибору у них немає — і вони підуть», — підкреслює Ігор Романенко.

За його словами, росіянам вдалося розгорнути цілу мережу наймання солдатів, а уряд Куби лише вдає, що не бере в цьому процесі участі.

«Але це відверта брехня, бо росіяни надпотужно активізували цей процес і прагнуть залучити до 100 тисяч кубинців. Вдумайтесь у цю цифру! А на найближчий час вже формують угрупування з кубинців на 25 тисяч, щоб перекинути їх на фронт. Все це викликає серйозне занепокоєння, особливо на тлі того, що в Україні не вирішується питання мобілізації, що лише загострює ситуацію. Тим часом ми свою молодь випускаємо за кордон і не залучаємо ні на бойовому, ні на трудовому фронтах», — зазначає військовий експерт.

Використання внутрішніх резервів: «два різних козацтва»

Романенко констатує, що, окрім найманців, Путіну, на жаль, вдається використовувати й наявні внутрішні резерви завдяки пропаганді та псевдопатріотизму.

«Як не дивно — це козацтво. Російське козацтво Путін активізував, фінансував та задіяв ще понад 5-10 років тому. Так, це ідеологічно зомбовані люди, але російський диктатор уміло їх використав на війні в Україні та продовжує це робити. Ми ж маємо вікові традиції українського козацтва, маємо певні резерви по людях, яких критично не вистачає у війську, але уряд, замість того, щоб упорядкувати ці процеси в рамках держави, навпаки, відміняє своє попереднє рішення щодо козацтва. Чому так відбувається — мені незрозуміло», — розмірковує Ігор Романенко.

З тюрми в штурмовики: досвід засуджених

Експерт звертає увагу на те, як Путін використовує на війні засуджених. Саме з них формувалася ПВК «Вагнер», яку світові військові експерти визнавали найбільш підготовленою та міцною штурмовою піхотою.

«Нашим військовим вдалося вистояти перед штурмами „вагнерівців“ та фактично знищити цю найсильнішу у світі штурмову піхоту. Але що нам заважає створити свої штурмові підрозділи з колишніх засуджених? У нас вже є полки, які проявляють себе досить ефективно. Наприклад, 225 полк, сформований переважно з колишніх засуджених. Цей полк виконував бойові завдання на Сумщині та Курщині, потім пройшов Покровськ, і спільно з бригадою відбив у росіян чотири населених пункти на Дніпропетровщині. Ось вам і важливість особового складу та підготовки, колишні засуджені завзято воюють.

Логічно, що за рішення Верховного головнокомандувача нещодавно розпочато формування Штурмової піхоти, як роду військ ЗСУ і колишні засуджені стали штурмовиками. І я вважаю, що це правильний крок, хоча були й незадоволені цим рішенням, особливо серед представників десантно-штурмових військ, які говорили, мовляв, наявність колишніх засуджених підриває їх підходи. Якщо такі полки ефективні у боях, то чому б їх не масштабувати, адже ресурс для цього є?», — підкреслює Романенко.

Та додає, що зараз ми маємо застосовувати все, що працює на безпеку та потенціал Сил оборони України. І при цьому не забувати про домашні завдання: повна та справедлива мобілізація, переведення економіки на військові рейки, оновлення законодавства до рівня «війна» — посилення відповідальності громадян за захист країни.

Блокування F-16: експерт пропонує наймати пілотів

«Ми маємо також залучати найманців зі всього світу, як це робить Росія. Наприклад, зараз нам не вистачає пілотів на F-16, які постачають партнери. Американці свідомо заблокували підготовку наших пілотів і гальмують цей процес. Якщо так, то нам потрібно шукати вихід — наймати пілотів, які зможуть це робити за гроші», — каже Ігор Романенко.

Путін націлився на Дніпро та обіцянка про Tomahawk

Генерал-лейтенант підкреслює, що посилення армії РФ кубинцями свідчить про те, що Путін не збирається припиняти війну. Експерт також критикує дії західних партнерів щодо постачання далекобійної зброї.

«Президент США продовжує гратися в заяви щодо передачі Україні ракет Tomahawk, а Путін фактично купує його цією ситуацією. Він нібито каже: „Не давайте Україні Tomahawk, а ми підпишемо договір щодо ядерної зброї (СНВ)“. Це дає привід Трампу не вводити жорстких санкцій проти Росії, а обіцянки про далекобійні Tomahawk залишаються лише обіцянками. Усе, що нам давали американці, — це ракети малої дальності на 200-300 кілометрів, але у США їх помпезно називають „далекобійною зброєю“. Усе це дозволяє Путіну лише одне — безкарно продовжувати війну», — підкреслює Романенко.

Експерт також вказує на нові стратегічні цілі противника.

«Бойові дії тривають у чотирьох областях України, які Путін записав до своєї конституції. Але ж його війська вже зайшли і в Дніпропетровську область. Зараз Кремль перекидає туди додаткові сили та резерви — бо там добре йде. За вересень із території України, яку окупували росіяни, 50% припадає саме на Дніпропетровщину. Все це вказує на те, що Путін стратегічно націлився на Дніпро. І це потрібно зупиняти», — каже Ігор Романенко.

Чому найманці вигідні Кремлю

Експерт додає, що росіянам вигідно кидати у бій найманців, у тому числі кубинських, на найгарячіших ділянках фронту.

«Росіянам це вигідно — не вони будуть гинути. Якщо загине іноземець, то не потрібно займатися його родиною, не треба боятися зростання соціальної напруги. Загинув кубинець чи кореєць — ну й загинув, така його гірка доля. Тому вони потужно продовжують пошук таких осіб. Росіян не особливо хвилює і момент з адаптацією кубинців до нашого клімату. Якщо ти хочеш вижити, ти засвоїш все, щоб вижити. І це правило працює. У іншому випадку — загинеш. І вони гинуть. А деякі виживають, стають досвідченими і воюють», — пояснює Романенко.

Експорт бойового досвіду та фронт для держслужбовців

Експерт погоджується, що в нас теж є інтернаціональні підрозділи (білоруси, грузини, чеченці), але це лише десятки бійців, тоді як росіяни намагаються найняти десятки тисяч найманців.

«Тут важливий момент. Всі, хто допомагають у цій війні нам і росіянам, ретельно вивчають умови ведення сучасної війни. Будь-які навчання у сучасних арміях світу не порівняються з бойовим досвідом. Всі це знають, тому хочуть мати дані по ньому і навчати цьому свої війська. Тому і корейці, і кубинці, і китайці будуть використовувати цю можливість на ротаційній основі. До речі, в Україні теж давно потрібно поставити на більш жорсткий контроль усі наші силові структури та держслужбовців — всі вони мають пройти через фронт», — підсумовує Ігор Романенко.