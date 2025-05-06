Війна в Україні: експерт Романенко розповів про "дати Х" і погрози Росії знищити Київ 10 травня

Військовий експерт Ігор Романенко детально проаналізував ключовий період війни з 7 по 10 травня

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Подальший перебіг війни в Україні безпосередньо залежатиме від того, як розгорнуться події у критичний період з 7 по 10 травня. Наразі на порядку денному два протилежні сценарії: короткострокове триденне «перемир’я», запропоноване Путіним, та ініціатива української сторони щодо припинення бойових дій на 30 днів.

Військовий експерт Ігор Романенко наголошує на надзвичайній важливості цього етапу. За його словами, майбутнє війни цілковито залежить від розвитку подій до та після 9 травня.

«Щоб спрогнозувати подальший перебіг війни, нам необхідно пройти цей непростий період з 7 по 10 травня. Події, які відбуватимуться в ці дати, а також підготовка до них та розробка різних алгоритмів дій обома сторонами, матимуть серйозні наслідки у майбутньому. Лише пройшовши цей період, можна буде будувати якісь подальші сценарії розвитку подій у цій війні», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

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Три дні тиші проти тридцяти

Експерт підкреслює, що Путін, керуючись власним імперським баченням, знову заявляє про короткочасне тридобове «перемир’я», аналогічно до великоднього, одночасно продовжуючи наступальні операції на фронті та повітряні атаки українських міст. Ця одноосібна пропозиція російського диктатора має єдину мету — забезпечити спокійне проведення параду в Москві.

«Україна на це не погоджується, оскільки ми вже бачили наслідки попереднього 30-годинного перемир’я на Великдень, яке важко назвати справжнім. Цікаво, що таке «перемир’я» не влаштовує не лише Україну, а й США, які ще 11 березня запропонували Путіну зупинити бойові дії. Цю пропозицію підтримали всі зацікавлені сторони, крім Путіна. Отже, зараз є всі підстави впливати на Путіна та його одноосібні пропозиції», — зазначає Ігор Романенко.

Шантаж та ядерні погрози як інструмент тиску

Генерал-лейтенант позитивно оцінює рішучу відповідь українського президента, який запропонував російській стороні перейти до припинення вогню не на три, а на 30 діб, що повністю відповідає позиції та намірам Сполучених Штатів.

«Росіяни вдають, ніби не помічають цієї пропозиції, і акцентують увагу лише на тому, що нібито ми не підтримуємо запропоноване Путіним триденне перемир’я. Про це свідчить шквал негативу, який вже лунає з російського боку. У хід пішли відверті погрози та образи. Захарова вдалася до банального поливання брудом, Медведєв підключився до старих ядерних погроз, мовляв, 10 травня Києва може і не бути, а речник російського диктатора Пєсков заявив, що вони «чекають уточнюючу позицію». Усе це свідчить про те, що росіяни збентежені заявою України, але конкретної відповіді у них поки немає», — зауважує Ігор Романенко.

Сценарії розвитку ситуації: від ігнорування до асиметричної відповіді

Генерал-лейтенант прогнозує, що навіть у випадку, якщо Україна дотримуватиметься 30-денного припинення бойових дій, наприклад, з 7 травня, російська сторона, ймовірно, проігнорує цю ініціативу одразу після завершення параду в Москві. Він нагадує, що російські війська не припиняли бойових дій на Курщині, Бєлгородщині та інших ділянках фронту навіть під час Великоднього «перемир’я», продовжуючи обстріли українських міст з повітря.

«Це дає нам можливість вже з 7 травня відповідати на такі дії противника. І зовсім не обов’язково ракетним ударом по Москві, хоча військова техніка та жива сила під час параду — це законна військова ціль за правилами ведення війни. Можна влаштувати так, що навколо російських аеродромів у ці дні просто кружлятимуть «невідомі дрони». Цього буде достатньо, щоб російські аеропорти припинили роботу, а це важливо, оскільки до Москви мають прибути на парад нечисленні гості з інших країн. Такими діями ми дамо зрозуміти, що росіяни не дотримуються запропонованих пропозицій від американців та власних обіцянок. До речі, позиція України не погоджуватися на тридобове перемир’я, а пропонувати 30-денне припинення бойових дій, погоджена зі США та європейськими партнерами», — підкреслює експерт.

Чого варті погрози Кремля?

Наразі головним інструментом впливу Росії залишаються погрози. Кремлівські пропагандисти активно розповсюджують заяви про нібито плани знищення Києва.

«Але ці погрози ми чуємо не вперше. Звичайними засобами повітряного нападу знищити Київ неможливо, як і ядерною зброєю тактичного рівня. Тобто маємо з боку Росії відвертий шантаж. До чого це призведе — важко сказати, але до 7 травня ще є час, щоб просунутися в підходах до цього питання, аби сторони проаналізували ситуацію і напрацювали можливі варіанти подальших дій. Саме тому зараз рано говорити про подальший перебіг війни, бо потрібно пройти цю непросту дату», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 14:24, 03.05.25 Кількість переглядів 58 Зараз! Зеленський назвав зустріч з Трампом найкращою, розніс перемир'я Путіна й натякнув на дещо!