Війна в Україні: генерал-лейтенат попередив про плани Путіна

Ігор Романенко

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Погрози Кремля застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на ультиматум українського президента щодо ситуації в Білорусі наразі є черговим блефом. Проте Україні варто діяти виважено і вирішувати питання з ворожими ретрансляторами на білоруській території у закритому режимі або через військово-дипломатичні канали, щоб не дати Росії приводу для початку нової хвилі мобілізації та масштабного наступу з півночі.

Про це розповів колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант сумнівається, що в цьому разі Путін може використати тактичну ядерну зброю, хотя після ультиматуму українського президента такі погрози почали лунати з Кремля. Мовляв, у разі рішучих дій Києва Росія виконає свої обов’язки перед союзною державою щодо її захисту.

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Експерт наголошує, що пряме військове зіткнення на північному кордоні може активізувати приховані мобілізаційні ресурси Російської Федерації.

«Найімовірніше, це черговий блеф від РФ, але водночас така небезпека для нас є. Тому, як на мене, тут треба використовувати саме військово-дипломатичні важелі, щоб вирішити питання з ретрансляторами, або ж зробити це, як минулого разу, „в закритому режимі“, а не провокувати ескалацію і можливе відкриття північного фронту, адже це може використати на свою користь Путін. Зараз російських військ на території Білорусі немає. Але це може стать приводом для РФ провести часткову або повну мобілізацію, зібрати ресурс і використати територію Білорусі для наступу з півночі. Для нас це не найкращий варіант», — сказав Ігор Романенко.

Більше читайте у матеріалі: Мобілізація у Білорусі: чи ризикне Путін відкрити другий фронт

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