Війна в Україні має майже точну кінцеву дату: ШІ приголомшив головним прогнозом

Штучний інтелект склав прогноз щодо закінчення війни в Україні / © ТСН

Реклама

Низка військових аналітиків, зокрема і військове керівництво протягом останнього часу констатують відсутність у Росії намірів щодо закінчення війни проти України як мінімум до початку наступного, 2027 року.

Проте верхня межа тривалості війни Росії проти України існує — це стверджує штучний інтелект та навіть називає терміни.

Реклама

«Аналітичні центри, розвідувальні спільноти та прогнозні платформи виділяють кілька часових рамок і визначають верхню межу максимальної тривалості високої інтенсивності боїв. Більшість міжнародних аналітиків вважають період наприкінці 2027 року найбільш імовірним «вікном» для виснаження ресурсів і припинення масштабних гарячих боїв», — прогнозує ШІ, відповідаючи на питання від ТСН.ua про те, чи якою може бути максимальна тривалість війни Росії проти України.

Реклама

Крім того, з посиланням на висновки військових експертів, ШІ стверджує, що є термін, після якого війна великої інтенсивності тривати начебто не зможе.

«Війна нинішньої інтенсивності з масованими штурмами та високим рівнем використання техніки фізично не зможе тривати довше 2028-2030 років», — припускає ШІ та пояснює, що цей висновок базується на тому, що у Росії та України станом на ті роки може бути низький рівень критичних ресурсів.

Разом з тим, саме 2027 рік ШІ називає як вирішальний.

Аргументи цьому, за його даними, наступні:

Реклама

Вичерпання радянських складів та економічна криза в РФ

Нарощування європейського ВПК

Жодна зі сторін не матиме на той час достатньо ресурсів для глибоких стратегічних наступальних операцій За припущеннями ШІ, на 40%-50% існує вірогідність, що у 2027 конфлікт може бути заморожено. 25%-35 штучний інтелект залишає для варіанту ухвалення угоди про припинення вогню із проведенням затяжних переговорів.

І 15%-20% ШІ залишає для варіанту продовження війни на виснаження після 2027 року.

Війна в Україні: чи може вона закінчитись неочікувано для обох сторін

Не зважаючи на такі прогнози, штучний інтелект зазначає, що разом зі всім цим, можливе раптове, неочікуване закінчення війни Росії проти України і наводить цьому аргументи.

«Так, це цілком можливо. Більшість масштабних війн закінчується не за чітко розписаним графіком, а внаслідок системних зсувів або подібно до ефекту «чорного лебедя» (непрогнозованої події з величезними наслідками)», — припускає ШІ.

У якості висновку штучний інтелект зазначає, що у геополітиці існує поняття «нелінійності подій»: накопичення дрібних проблем довго не дає візуального ефекту, але в певний момент переходить критичну межу («точку кипіння»), після чого система руйнується миттєво.

Реклама

Повітряна війна в Україні: якими можуть стати обстріли у вересні

За висновками штучного інтелекту, наприклад, вересень-2026 може стати місяцем чергової ескалації та початку високої осінньо-зимової фази повітряного терору.

При цьому ШІ припускає, що Росія робитиме ставку на свою балістику, виробництво якої вже нарощено.

Також ШІ зазначає, що основні українські міста, які Росія обиратиме у якості своїх цілей у вересні — ними можуть стати Дніпро, Полтава, Одеса, Київ, Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Краматорськ, Слов’янськ. Штучний інтелект називає їх як такі, що перебувають у зоні найбільшого ризику.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що дипломат назвав фатальну помилку Заходу щодо України. За його словами, Захід опосередковано сприяв російській агресії проти України, оскільки відмова прийняти Україну до НАТО могла дати Путіну підстави вважати її своєю зоною впливу.







Новини партнерів

Новини партнерів