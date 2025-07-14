Війна в Україні: медики розповіли, які травми у військових трапляються найчастіше

Покровський напрямок фронту / © ТСН.ua

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Найбільше біди на фронті українським військовим завдають саме керовані дрони. На Покровському напрямку медики рятують життя побратимів. Екіпажі чергують цілодобово, аби забрати пораненого стабілізувати його і доправити до стабпункту. Більшість поранених середньої тяжкості, є і тяжкі з ампутаціями.

Вивозити побратимів доводиться і під вогнем артилерії і під ударами ворожих FPV. Допомогти бойовим медикам можна долучившись до збору на «Мавіки» для бригади НГУ «Спартан».

Збір для військових медиків / © ТСН

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Побратими називають його «Нікополем». Чоловік — колишній фельдшер швидкої. Родом з Нікополя. Тепер рятує хлопців, яких доправляють з передової.

«Це були вогнепальні поранення, або осколкові поранення грудної клітини, а також травматичні ампутації. Тобто люди не має часу чи швидкості самої евакуації, хлопців привозять через деякий час і вони вкрай тяжкі», — каже «Нікополь».

Від його знань і вмінь залежить життя побратимів. Тут дуже швидко треба ухвалювати рішення і нема права на помилку.

«Кубік» ще зовсім молодий. Але вже досвідчений і боєць і водій. Пройшов бої на Харківщині, На Бахмуті і на Роботино.

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«Я на війні вже 4 роки. Пішов воювати з 18 років», — каже він.

Він — водій в екіпажі. Везти пораненого до стабпункту доводиться і під дронами і під обстрілами.

Олексій оглядає, чи все зібрано перед виїздом. Він старший у групі. У минулому житті — стоматолог. З хлопцями від початку війни.

Від кульових поранень у 2022 році до осколкових від дронів у 2025 році. 90 відсотків поранених саме від цих пекельних пташок. Найважче з ампутаціями.

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Найважче у роботі екіпажу — це очікування. Чекати на виклик побратимів, яких вивозять з «нуля». Далі — напружена робота за медичним протоколом і відключення емоцій. А ще треба говорити з пораненим, аби контролювати його стан. Бо найцінніше це життя, яке вони мають врятувати.

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