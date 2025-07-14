- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 2 хв
Війна в Україні: медики розповіли, які травми у військових трапляються найчастіше
Бойові медики розповіли, що зараз на фронті найбільша загроза - це FPV-дрони.
Найбільше біди на фронті українським військовим завдають саме керовані дрони. На Покровському напрямку медики рятують життя побратимів. Екіпажі чергують цілодобово, аби забрати пораненого стабілізувати його і доправити до стабпункту. Більшість поранених середньої тяжкості, є і тяжкі з ампутаціями.
Вивозити побратимів доводиться і під вогнем артилерії і під ударами ворожих FPV. Допомогти бойовим медикам можна долучившись до збору на «Мавіки» для бригади НГУ «Спартан».
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
Побратими називають його «Нікополем». Чоловік — колишній фельдшер швидкої. Родом з Нікополя. Тепер рятує хлопців, яких доправляють з передової.
«Це були вогнепальні поранення, або осколкові поранення грудної клітини, а також травматичні ампутації. Тобто люди не має часу чи швидкості самої евакуації, хлопців привозять через деякий час і вони вкрай тяжкі», — каже «Нікополь».
Від його знань і вмінь залежить життя побратимів. Тут дуже швидко треба ухвалювати рішення і нема права на помилку.
«Кубік» ще зовсім молодий. Але вже досвідчений і боєць і водій. Пройшов бої на Харківщині, На Бахмуті і на Роботино.
«Я на війні вже 4 роки. Пішов воювати з 18 років», — каже він.
Він — водій в екіпажі. Везти пораненого до стабпункту доводиться і під дронами і під обстрілами.
Олексій оглядає, чи все зібрано перед виїздом. Він старший у групі. У минулому житті — стоматолог. З хлопцями від початку війни.
Від кульових поранень у 2022 році до осколкових від дронів у 2025 році. 90 відсотків поранених саме від цих пекельних пташок. Найважче з ампутаціями.
Найважче у роботі екіпажу — це очікування. Чекати на виклик побратимів, яких вивозять з «нуля». Далі — напружена робота за медичним протоколом і відключення емоцій. А ще треба говорити з пораненим, аби контролювати його стан. Бо найцінніше це життя, яке вони мають врятувати.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ГОЛОВНІ НОВИНИ за 14 липня! | УСІ ВИПУСКИ НОВИН ТУТ! Останні Новини НАЖИВО