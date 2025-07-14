ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Війна в Україні: медики розповіли, які травми у військових трапляються найчастіше

Бойові медики розповіли, що зараз на фронті найбільша загроза - це FPV-дрони.

Автор публікації
Руслан Ярмолюк
Покровський напрямок фронту

Покровський напрямок фронту / © ТСН.ua

Найбільше біди на фронті українським військовим завдають саме керовані дрони. На Покровському напрямку медики рятують життя побратимів. Екіпажі чергують цілодобово, аби забрати пораненого стабілізувати його і доправити до стабпункту. Більшість поранених середньої тяжкості, є і тяжкі з ампутаціями.

Вивозити побратимів доводиться і під вогнем артилерії і під ударами ворожих FPV. Допомогти бойовим медикам можна долучившись до збору на «Мавіки» для бригади НГУ «Спартан».

Збір для військових медиків / © ТСН

Збір для військових медиків / © ТСН

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Побратими називають його «Нікополем». Чоловік — колишній фельдшер швидкої. Родом з Нікополя. Тепер рятує хлопців, яких доправляють з передової.

«Це були вогнепальні поранення, або осколкові поранення грудної клітини, а також травматичні ампутації. Тобто люди не має часу чи швидкості самої евакуації, хлопців привозять через деякий час і вони вкрай тяжкі», — каже «Нікополь».

Від його знань і вмінь залежить життя побратимів. Тут дуже швидко треба ухвалювати рішення і нема права на помилку.

«Кубік» ще зовсім молодий. Але вже досвідчений і боєць і водій. Пройшов бої на Харківщині, На Бахмуті і на Роботино.

«Я на війні вже 4 роки. Пішов воювати з 18 років», — каже він.

Він — водій в екіпажі. Везти пораненого до стабпункту доводиться і під дронами і під обстрілами.

Олексій оглядає, чи все зібрано перед виїздом. Він старший у групі. У минулому житті — стоматолог. З хлопцями від початку війни.

Від кульових поранень у 2022 році до осколкових від дронів у 2025 році. 90 відсотків поранених саме від цих пекельних пташок. Найважче з ампутаціями.

Найважче у роботі екіпажу — це очікування. Чекати на виклик побратимів, яких вивозять з «нуля». Далі — напружена робота за медичним протоколом і відключення емоцій. А ще треба говорити з пораненим, аби контролювати його стан. Бо найцінніше це життя, яке вони мають врятувати.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ГОЛОВНІ НОВИНИ за 14 липня! | УСІ ВИПУСКИ НОВИН ТУТ! Останні Новини НАЖИВО

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie