Війна в Україні може тривати до 2030 року: чому прогнози стають невтішними

Військовий експерт Ігор Романенко пояснив, чому війна може стати затяжною та окреслив причини

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Війна в Україні може тривати до 2030 року. Цей невтішний прогноз все частіше звучить від діючих військових, які аналізують реальну ситуацію на фронті та оцінюють допомогу від союзників. Навіть українські демографи розглядають цю дату у своїх прогнозах.

Чи дійсно військові дії можуть так надовго розтягнутися у часі, та що робити Україні? Про це ТСН.ua розпитав військового експерта Ігоря Романенка.

На думку фахівця, точну дату закінчення війни знає тільки Бог. Однак, наразі немає жодних передумов для її швидкого завершення.

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«За нинішніх умов та з такими підходами, як поводить себе Трамп та США, війна в Україні розтягнеться у часі. Шанс на швидке закінчення, звісно, залишається, якби були відповідні та рішучі дії з боку наших союзників, але поки їх немає. Трамп надав Путіну карт-бланш, і той робить те, що робить — продовжує вбивати українців і наступає», — розповідає Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

На що мають розраховувати українці

Експерт додає, що Україні залишається одне — більш ефективно співпрацювати зі справжніми союзниками в усіх наявних напрямках і нарешті розпочати виконувати «домашнє завдання», яке залишається незмінним.

«Всі чомусь думають, що хтось прийде нас захищати. Ні, не прийде. Ми маємо все робити власними силами. Перше — розпочати справедливу мобілізацію, бо майже усі наші військові частини низько укомплектовані, поповнення та резервів немає. Друге — перевести економіку на військові рейки — забути про ремонти доріг та бруківки, а спрямувати зусилля на виробництво власної зброї та військової техніки. І третє — посилити відповідальність за захист держави. На жаль, поки цих змін не відбувається, а ситуація на фронті погіршується», — зазначає генерал-лейтенант.

Найбільша загроза — просування окупантів вперед

Ігор Романенко додає, що поки ми зволікаємо, Путін вже формує завдання щодо Дніпра та Дніпропетровської області. Він просувається, і в його підходах закладено те, що йому вже мало чотирьох областей України, він просуватиметься далі, бо ніщо його не стримує.

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«Російський диктатор відкрито формулює подальше захоплення України. А всі розмови про шалені втрати РФ і, мовляв, повернемо території — казки про „білого бичка“. Путін не рахується з втратами, йому вже мало чотирьох областей. Луганську він майже захопив. Зараз росіяни зосереджені на Донецькій та Запорізькій областях. З Херсонщиною дещо складніша задача, бо треба форсувати Дніпро. Але російські війська можуть зайти з суходолу і просуватися вздовж річки на Херсон», — пояснює експерт.

Створення буферних зон

Отже, зупинятися Путін не планує, і все це вказує на те, що війна триватиме ще довго.

«Путін планує подальшу війну. Це зрозуміло з його планів про формування буферних зон у Сумській та Харківській областях, а також, залежно від обставин та наявних ресурсів у Запорізькій та Чернігівській областях. А що ми? Ми третій рік не маємо потенціалу, щоб зупинити просування противника», — зауважує генерал-лейтенант.

Звідки коріння наявних проблем?

На думку Ігоря Романенка, ми не вчимося на власних помилках, особливо після невдало проведеного контрнаступу у 2023 році, який дозволив Росії розпочати власний наступ.

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«Тоді нам треба було зупинятися і переходити в оборону. І зробити це ми мали не пізніше липня, як радили фахівці з НАТО. Я особисто про це попереджав і казав, що переходити до оборони потрібно було ще у червні. Але до порад недослухалися. Більше того, відкрили наступ по трьох напрямках, хоча ресурсу вистачало на один. А у серпні ще додали четвертий напрямок — Херсонський. Це був помилковий підхід. Ми порушили головний принцип ведення війни — не зосередилися на головному. Тепер пожинаємо плоди — не можемо зупинити просування противника», — пояснює Ігор Романенко.

Путін зупиниться у 2026 році?

Військовий експерт зауважує, що все це розтягнуло війну у часі. Зараз західні військово-економічні експерти та аналітики вказують на те, що економічний стан Росії погіршується.

«Саме тому наш президент озвучив можливість припинення бойових дій у червні 2026 року. Бо дійсно цьогорічний стан російської економіки погіршився у порівнянні з 2024 роком, як за перший квартал, так і за півроку. Тому дійсно економічна криза може охопити Росію у 2026 році, якщо не буде ніяких змін. Але, на жаль, зміни відбуваються щодня на фронті, тобто до липня 2026 року нам ще треба якось протриматися. Тому аби війна не розтягнулася ще на роки, нам треба реагувати на помилки і вчасно їх виправляти», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 23:42, 06.06.25 Кількість переглядів 295 Путін хоче загарбати пів України — по річку Дніпро!