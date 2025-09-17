Війна в Україні може тривати ще 10 років: експерт дав шокувальний прогноз

Війна в Україні / © ТСН

Останнім часом у медіа все частіше з’являються прогнози щодо завершення війни в Україні. Думки різняться: військові попереджають, що бойові дії можуть тривати ще роками або навіть десятиліттями, тоді як деякі політики обіцяють швидке завершення війни — іноді навіть уже до кінця цього року.

ТСН.ua розібрався, які існують сценарії розвитку подій, наскільки реалістичними є оптимістичні прогнози та чи можна очікувати закінчення війни найближчим часом.

Коли закінчиться війна в Україні: що кажуть військові та політики

Думки щодо можливих термінів відрізняються кардинально — від кількох місяців до кількох років.

Начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий вважає, що українцям варто готуватися до тривалої боротьби. За його словами, завершення війни не слід очікувати щонайменше ще два роки:

«Я вважаю, що війна буде стільки тривати (2 роки — ред.). Це точно не менше. Не треба розраховувати на якісь результати переговорів чи скорішого закінчення. Так що нам треба готуватися до цього», — наголосив Швидкий.

У політичному середовищі ж звучать більш оптимістичні прогнози. Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Верховної Ради Федір Веніславський в коментарі ТСН.ua запевнив, що війна може завершитися вже до кінця поточного року.

«Війна вже точно не триватиме роками. Думаю, йдеться щонайбільше про кілька місяців, можливо, й менше», — заявив Веніславський, уточнивши, що це його особиста думка.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов пояснив, що війна дійсно може закінчитися до кінця 2025 року, але лише за умови збігу низки важливих чинників.

«Може війна закінчитися цього року? Може. Але для цього має співпасти багато факторів: посилення тиску на державу-агресорку, зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні, жорсткіша санкційна політика партнерів. Безумовно, ключову роль відіграє здатність українських Сил безпеки та оборони стримувати ворога, дипломатії — вести переговори, а суспільства — тримати оборону», — пояснив Юсов.

Які сценарії завершення війни в Україні

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що правда про строки завершення війни в Україні, ймовірно, «десь посередині». За його словами, є шанс, що війна може завершитися через два-три роки.

Водночас Жданов наголошує, що важливо чітко розуміти, що мають на увазі різні політики чи військові, коли говорять про «закінчення війни».

«Що таке закінчення війни? Війна закінчується тільки тоді, коли одна сторона досягла тих цілій, які вона ставила перед війною. Все решта — це може бути заморозка конфлікту або перехід на збройний конфлікт низької інтенсивності, як це у нас було з 2014 по 2022 рік. Фактично це та ж сама заморозка, тільки не така глибока», — пояснює ТСН.ua Олег Жданов.

За його словами, справжнім завершенням війни можна вважати лише перемогу однієї зі сторін. Якщо жодна з держав не визнає поразки, мова йде про заморожений конфлікт.

Жданов додає, що єдиний реальний сценарій повного завершення війни — це розпад Російської Федерації:

«Тому що у нас дуже сильні протиріччя, ми претендуємо на одну і ту ж історичну спадщину. Росія хоче вкрасти нашу історію. Росія не може існувати, доки існує держава Україна. Путін ставить питання таким чином, що без України Росія не імперія. Ну і на яких умовах можна закінчити цю війну? Або Україна капітулює, або Україна продовжує боротися і перемагає Російську Федерацію. Або вони, або ми».

Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що заяви політиків і депутатів про можливе завершення війни варто сприймати з обережністю. За його словами, вони справді можуть домовитися про заморозку конфлікту, але це матиме катастрофічні наслідки — призведе до нової війни, ще більш жорстокої та кривавої.

«Порівняйте 2014 рік і 2022 рік. І приблизно те ж саме ми будемо мати, якщо зараз ми погодимося на заморозку конфлікту. До речі, Європа це повністю розуміє на сьогоднішній день. І вона проти припинення вогню, „за“ надання нам допомоги. Але вони не готові платити, а хочуть щоб США дали зброю. Ну а Трамп зацікавлений просто в припиненні вогню: „Я хочу, щоб всі перестали вмирати“. Ми це вже проходили в 2014 році», — вважає військовий експерт.

На його думку, у найближчі роки в Україні триватиме позиційна, окопна війна. Одним із ключових факторів Жданов називає прагнення Росії закріпитися на правому березі Дніпра.

«Без плацдарму на правому березі Путін не зупиниться. Або в Запорізькій, або в Херсонській області — йому все одно. Він буде намагатися перейти Дніпро. Це стратегічно важливо, тому що, не маючи плацдарму на правому березі, міркувати продовження захоплення південно-східної України просто неможливо. Тому це такий етап, без якого не може бути мови навіть про заморозку. Як зараз: Трамп намагається переконати Путіна, щоб він зупинився, а Путін робить вигляд, що він нічого не чує і пре собі далі. Така війна позиційна», — пояснює експерт.

За словами Жданова, перелом у ході війни напряму залежить від військової допомоги Україні:

«Припустимо, якщо нам дадуть ракети середньої дальності, 500 кілометрів і більше, і в достатній кількості, то це кардинально змінить хід війни. Якщо нам озброєння дадуть, не так, як зараз — по чайній ложці в день, а необхідну кількість озброєння, і причому високоякісного озброєння, це кардинально змінить хід війни».

Не менш важливим фактором експерт вважає економічний тиск на Росію.

«Якщо США домовляться з Європою і введуть санкції, то російська економіка „ляже“ за тиждень. Це, припустимо, заморозка рахунків. Чому Ірану можна було заморозити активи за нафту, а Росії ніхто не хоче заморожувати? Тому що всі купують цю нафту, в тому числі і ми. Тільки ми не нафту купуємо, ми купуємо в Індії дизель, який Індія виробляє з російської нафти. От вам замкнене коло», — каже Олег Жданов.

Чи може війна в Україні тривати ще 5-10 років

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що війна в Україні може затягнутися на три, п’ять або навіть десять років, якщо міжнародний тиск на Росію не посилиться, а Україна не отримає достатньої кількості сучасного озброєння.

«Єдине, що в цьому випадку нас може врятувати, це наявність власного озброєння далекобійного, такого як дрони і ракети. Знов таки, ми повертаємося до ракет, особливо балістичних. Тому що з крилатими ракетами Росія може боротися, з балістичними ракетами ні. І вибивання економіки РФ призведе до колапсу в самій РоВ. І це може стати нашою перемогою. Навіть не стільки завоювання на фронті, скільки розвал економіки Росії. Нам це не загрожує, тому що у нас фактично немає що розвалювати. Все, що можна, вони вже розбомбили, інші підприємства у нас за межами України — вони до них не дістануть», — каже експерт.

Разом з тим, Жданов підкреслює, що Росія не здатна витримати ще п’ять років активних бойових дій.

«Навіть в тому стані, в якому вони сьогодні, навіть отримуючи частково нафтодолари, вони 5 років не протягнуть. Російські пропагандисти пишуть, що всіх ідейних вже вбили, а черг у воєнкоматах немає. І дивіться: якість піхоти російської, вона стає дедалі гіршою. Тому Путін і намагається, поспішає, тисне на Трампа, на своїх партнерів для того, щоб нас усадили за стіл перемовин. Навіть сенатори Державної думи РФ написали закритого листа Путіну, що терміново треба зупиняти СВО, бо економіка летить в тартарари», — каже військовий експерт.

За словами Жданова, час у цьому протистоянні грає на користь України:

«Наша економіка в основному на теренах країн-партнерів. І вони нам дають гроші на утримання держави, вони закуповують озброєння для нас на інших ринках, принаймні в США. Якби ще закрили небо, то взагалі би ми могли просто існувати. Єдине, що втрати особового складу — це найважче і найгірше, що може бути з нами».