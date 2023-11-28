Війна в Україні може вийти за межі окупованих територій — головні заяви Наєва в інтерв’ю ABC News

Українці готуються до того, що Росія налагодить виробництво зброї та піде на новий виток бойових дій.

“Війна може вийти за межі окупованих територій” — такою тривожною заявою ошелешив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю ABC News.

Що ще розповів Наєв журналістам та що кажуть в НАТО — в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістки Вікторії Панченко.

Що сказав Наєв?

За словами Наєва, українці готуються до того, що Росія налагодить виробництво зброї та піде на новий виток бойових дій: “Ми розуміємо, що зараз відбувається війна ресурсів. Російська Федерація отримує свої ресурси за допомогою “Вісі зла” — це Північна Корея, це Іран”.

Скриншот / ABC News

ППО від партнерів

Також Сергій Наєв зазначив, що небо над Україною зараз захищають західні системи протиповітряної оборони, у яких є критична перевага над радянськими: “А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами”.

Наєв про важливість технологій

Наєв наголосив, що технології — критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше. В інтерв'ю генерал зазначив, що скорочення допомоги реально вдарить по українській обороноздатності: “Технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива”.

Плани ЗСУ

Водночас Наєв попередив, якщо Росія продовжить збільшувати виробництво зброї та вдосконалювати технології за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі сходу та півдня і додав: “Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, мінуємо та тренуємо наші сили”.

Що сказав Столтенберг?

В свою чергу у НАТО знову зробили невтішну заяву. Там занепокоєні ситуацією вздовж усієї лінії фронту в Україні. Називають її складною. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ 27 листопада.: “Ми бачимо велику кількість втрат. І найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями та тижнями. І в той час лінія фронту суттєво не змінилася”.

Досягнення ЗСУ

За його словами, російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у техніці. На думку Столтенберга — це є суттєвим досягненням української армії: “Звичайно, військові досягнення ЗСУ можна оцінювати метрами просування, але також втратами, які зазнає російська армія. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Але також, якщо російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у спроможностях, то це є суттєвим досягненням. А також українські військові відштовхнули Чорноморський флот РФ. І це велике досягнення”.

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