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Війна в Україні на шпальтах іноземних ЗМІ: бомбардування Маріуполя заполонило обкладинки світової преси (фото)

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Війна в Україні на шпальтах іноземних ЗМІ: бомбардування Маріуполя заполонило обкладинки світової преси (фото)

Associated Press

Президент України з'явився на обкладинці чергового польського тижневика.

Українські військові другий тиждень поспіль героїчно боронять Батьківщину від російського загарбника, який зазначає нищівних втрат. У цій війні Україна має неабияку підтримку і допомогу міжнародних партнерів, про нашу державу говорять на найвищих майданчиках, тема війни в Україні нині є чільною на шпальтах світових ЗМІ. 

А після того, як російські окупанти вдень 9 березня завдали цинічного авіаудару Росії по пологовому будинку і дитячій лікарні в Маріуполі, на багатьох перших сторінках світової преси розміщені зображення наслідків бомбардувань окупантів.

Зокрема, як повідомляє журналістка ТСН, у Польщі в книжкових лавках та газетних кіосках темі України присвячені окремі полиці. Війна в в Україні очолює перші шпальти багатьох газет та журналів. 

Наприклад, польський щотижневий інформаційний журнал "Najwyższy Czas!" в останньому номері опублікував великими червоними літерами текст: "Як далеко піде Росія?". Ще більшими літерами на фоні військових дій в Україні написано: "Війна". Також на головній сторінці журналу зобразили Путіна в образі Гітлера і написали: "Путін грає в смерть".

© ТСН.ua
ТСН.ua

Інший щотижневий журнал Польщі "Polityka" розмістив на шпальті зворушливе фото прощання дитини, яка евакуюється потягом, із батьками. Крім того, угорі розміщено інформаційний рядок, на якому написано: "Тімоті Снайдер: Путін не зупиниться. Генерал Ценюх: тільки НАТО захистить нас. Москва не вірить у війну". 

© ТСН.ua
ТСН.ua

А "Tygodnik Powszechny", польський щотижневий громадсько-культурний журнал, присвятив обкладинку свіжого номера опору України у війні з Росією, зобразивши на ній президента Володимира Зеленського. "Tygodnik Powszechny" також процитував Зеленського: "За наше сьогодні для вашого завтра". 

© ТСН.ua
ТСН.ua

Крім того, на передових сторінках закордонних ЗМІ й учорашній жорстокий авіаудар Росії по пологовому будинку Маріуполя.

Так, "The Times" на шпальті розмістив світлину пораненої, у результаті російського бомбардування, написавши: "Російська ракета, спрямована на матерів і немовлят. Російська ракета влучила в лікарню та дитяче відділення. Зеленський каже, що відмова від заборони польотів має бути ухвалена без коливань".

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Міжнародна ділова газета "Finance Times" теж не оминула трагедії в Маріуполі. На першій шпальті показано наслідки руйнувань, рятувальників, які несуть потерпілу. Світлину супроводжує текст: "Зеленський звинувачує росіян у звірстві проти лікарні, просячи про допомогу". 

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Британський таблоїд "Daily Express" як знак солідарності розмістив маленький український прапор на своїй шпальті, а щодо учорашньої трагедії написав: "Повний жах, коли Путін бомбить дитячу лікарню.  Останній у розбещенні".

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BBC про Україну / ©
BBC про Україну
Mirror про бомбардування Маріуполя / ©
Mirror про бомбардування Маріуполя
Видання Independent / ©
Видання Independent

Нагадаємо, 9 березня армія Російської Федерації обстріляла пологовий будинок у Маріуполі. Російська авіація скинула авіабомбу після обіду, коли у пологовому було чимало породіль та персоналу. Повітряного бомбардування також зазнала центральна частина міста.

Зрівняти Маріуполь із землею окупанти намагаються від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Містяни понад тиждень не мають води, електроенергії та частково перебувають без зв’язку. Це вже гуманітарна катастрофа.

Як повідомлялося, у Мережі опублікували фото українських дітей, які стали жертвами окупантів.

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Війна в Україні: в Маріуполі російські війська нанесли авіаційний удар по лікарні та пологовому

Війна в Україні: в Маріуполі російські війська нанесли авіаційний удар по лікарні та пологовому
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