Війна в Україні на шпальтах іноземних ЗМІ: бомбардування Маріуполя заполонило обкладинки світової преси (фото)

Президент України з'явився на обкладинці чергового польського тижневика.

Українські військові другий тиждень поспіль героїчно боронять Батьківщину від російського загарбника, який зазначає нищівних втрат. У цій війні Україна має неабияку підтримку і допомогу міжнародних партнерів, про нашу державу говорять на найвищих майданчиках, тема війни в Україні нині є чільною на шпальтах світових ЗМІ.

А після того, як російські окупанти вдень 9 березня завдали цинічного авіаудару Росії по пологовому будинку і дитячій лікарні в Маріуполі, на багатьох перших сторінках світової преси розміщені зображення наслідків бомбардувань окупантів.

Зокрема, як повідомляє журналістка ТСН, у Польщі в книжкових лавках та газетних кіосках темі України присвячені окремі полиці. Війна в в Україні очолює перші шпальти багатьох газет та журналів.

Наприклад, польський щотижневий інформаційний журнал "Najwyższy Czas!" в останньому номері опублікував великими червоними літерами текст: "Як далеко піде Росія?". Ще більшими літерами на фоні військових дій в Україні написано: "Війна". Також на головній сторінці журналу зобразили Путіна в образі Гітлера і написали: "Путін грає в смерть".

ТСН.ua

Інший щотижневий журнал Польщі "Polityka" розмістив на шпальті зворушливе фото прощання дитини, яка евакуюється потягом, із батьками. Крім того, угорі розміщено інформаційний рядок, на якому написано: "Тімоті Снайдер: Путін не зупиниться. Генерал Ценюх: тільки НАТО захистить нас. Москва не вірить у війну".

ТСН.ua

А "Tygodnik Powszechny", польський щотижневий громадсько-культурний журнал, присвятив обкладинку свіжого номера опору України у війні з Росією, зобразивши на ній президента Володимира Зеленського. "Tygodnik Powszechny" також процитував Зеленського: "За наше сьогодні для вашого завтра".

ТСН.ua

Крім того, на передових сторінках закордонних ЗМІ й учорашній жорстокий авіаудар Росії по пологовому будинку Маріуполя.

Так, "The Times" на шпальті розмістив світлину пораненої, у результаті російського бомбардування, написавши: "Російська ракета, спрямована на матерів і немовлят. Російська ракета влучила в лікарню та дитяче відділення. Зеленський каже, що відмова від заборони польотів має бути ухвалена без коливань".

Міжнародна ділова газета "Finance Times" теж не оминула трагедії в Маріуполі. На першій шпальті показано наслідки руйнувань, рятувальників, які несуть потерпілу. Світлину супроводжує текст: "Зеленський звинувачує росіян у звірстві проти лікарні, просячи про допомогу".

Британський таблоїд "Daily Express" як знак солідарності розмістив маленький український прапор на своїй шпальті, а щодо учорашньої трагедії написав: "Повний жах, коли Путін бомбить дитячу лікарню. Останній у розбещенні". BBC про Україну Mirror про бомбардування Маріуполя Видання Independent Нагадаємо, 9 березня армія Російської Федерації обстріляла пологовий будинок у Маріуполі. Російська авіація скинула авіабомбу після обіду, коли у пологовому було чимало породіль та персоналу. Повітряного бомбардування також зазнала центральна частина міста. Зрівняти Маріуполь із землею окупанти намагаються від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Містяни понад тиждень не мають води, електроенергії та частково перебувають без зв’язку. Це вже гуманітарна катастрофа. Як повідомлялося, у Мережі опублікували фото українських дітей, які стали жертвами окупантів. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.