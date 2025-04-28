- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 535
- Час на прочитання
- 3 хв
Війна в Україні: нові заяви Трампа про Путіна та що відомо про "мирний план" США
У США зробили нові заяви про війну Росії проти України. Що відомо?
На похороні Папи Римського Франциска президент Володимир Зеленський поспілкувався із американським лідером Дональдом Трампом. Що відомо про цю зустріч — у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.
Що відомо про заяви Трампа після зустрічі із Зеленським
Британський таблоїд Sun розшифрував розмову Трампа, Зеленського та Макрона під час зустрічі у Ватикані. Видання стверджує, що нібито Трамп сказав Макрону, що «ти тут не потрібен, зроби мені послугу, залиш нас самих». Проте Єлисейський палац спростовує цю статтю.
Після зустрічі із Зеленським Трамп пообіцяв через два тижні розповісти, чи довіряє він Путіну. Що має статися за два тижні. Зеленський пише: можливо, історичні рішення. Але не деталізує.
Але Трамп повертається додому і продовжує натякати на готовність визнати Крим російським, а заразом зняти з росіян частину пов’язаних із його анексією санкцій. Цей самий Дональд Трамп кілька днів тому дорікав Україні, що вона вступила у війну з Росією, хоча розуміла, що має куди менше зброї. Зброї — для повернення Криму, ще до поїздки до Ватикану казав Зеленський, Україна досі має недостатньо. Але ж є інші механізми. Трамп ж заявляє, що нібито Україна готова відмовитись від анексованого півострова.
Американський держсекретар Марко Рубіо після цієї зустрічі заявляє: протягом наступного тижня Сполучені Штати визначаться, чи варто продовжувати участь у посередництві. Виходом з переговорів Америка почала погрожувати одразу після зустрічі у Парижі, коли перед Україною і європейськими союзниками вперше з’явилася чернетка мирного плану Трампа, і чомусь не дістала позитивної реакції. До Лондона на наступні переговори Рубіо в останню мить їхати просто відмовився. А от Віткофф до Путіна вчетверте з’їздив. Що не завадило Росії в ніч проти 24 квітня завдати Києву чергового масованого ракетного удару.
«Я дуже розчарований, що Росія випустила ракети. Дуже розчарований», — заявив Трамп.
Заяви РФ та Північної Кореї
Уже після зустрічі американського президента з українським у Ватикані, Росія і Північна Корея вперше офіційно визнають: північнокорейські солдати воюють за росіян — з українцями. Держдепартамент Сполучених Штатів висловлює з цього приводу занепокоєння. Навіть Південна Корея, яка — на відміну від Сполучених Штатів ніколи не називала себе стратегічним партнером України — реагує різкіше.
«Правду неможливо приховати. Жертвувати молоддю заради виживання режиму — це аморально та не по-людськи. Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ. І зазначає: якщо військова співпраця між Північною Кореєю і Росією продовжиться, ми не спостерігатимемо за цим, а рішуче відповімо, в координації з міжнародною спільнотою», — сказав речник міністерства єдності Південної Кореї Ку Б’йон-Сам.
Що Трамп сказав про сварку із Зеленським
Звісно ж, у Трампа запитали про сварку із Зеленським у Білому домі — безпрецедентну для Овального кабінету різку розмову на камери, після якої Сполучені Штати на півтора тижні заблокували Україні всю допомогу. Шантаж зупинкою військової допомоги Україні для Трампа — не новина, ще за президентства Байдена, восени 2023 року Конгрес на вимогу Трампа відмовився ухвалювати бюджет, ці передвиборчі ігри на чотири місяці зупинили американську допомогу. А ще раніше, за першої каденції Трампа, саме звинувачення в шантажі України — і Зеленського — зупинкою допомоги призвели до тривалого скандального процесу імпічменту Трампа, якого тоді врятувала лише республіканська більшість у сенаті
«У нас сталася невелика суперечка, бо я не погодився з тим, що він сказав. І камери знімали, і для мене це було нормально. Але справді була суперечка. Але, дивіться, він перебуває у складній ситуації, у дуже складній ситуації. Він бореться з набагато потужнішою силою. Набагато потужнішою», — сказав Трамп.
Лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер вважає, що дії США — «це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це сигнал для всіх диктаторів у Китаї, Північній Кореї та Ірані». А німецький міністр оборони Пісторіус уже після переговорів у Ватикані каже прямо: американський план це капітуляція України, але капітулювати Україна може і без допомоги Сполучених Штатів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 28 квітня. ТРАМП шокував під час перемовин ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ! Ватикан НАЖИВО