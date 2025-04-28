Війна в Україні: нові заяви Трампа про Путіна та що відомо про "мирний план" США

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані / © Офіс президента України

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На похороні Папи Римського Франциска президент Володимир Зеленський поспілкувався із американським лідером Дональдом Трампом. Що відомо про цю зустріч — у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Що відомо про заяви Трампа після зустрічі із Зеленським

Британський таблоїд Sun розшифрував розмову Трампа, Зеленського та Макрона під час зустрічі у Ватикані. Видання стверджує, що нібито Трамп сказав Макрону, що «ти тут не потрібен, зроби мені послугу, залиш нас самих». Проте Єлисейський палац спростовує цю статтю.

Зеленський і Трамп у Ватикані / © Офіс президента України

Після зустрічі із Зеленським Трамп пообіцяв через два тижні розповісти, чи довіряє він Путіну. Що має статися за два тижні. Зеленський пише: можливо, історичні рішення. Але не деталізує.

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Але Трамп повертається додому і продовжує натякати на готовність визнати Крим російським, а заразом зняти з росіян частину пов’язаних із його анексією санкцій. Цей самий Дональд Трамп кілька днів тому дорікав Україні, що вона вступила у війну з Росією, хоча розуміла, що має куди менше зброї. Зброї — для повернення Криму, ще до поїздки до Ватикану казав Зеленський, Україна досі має недостатньо. Але ж є інші механізми. Трамп ж заявляє, що нібито Україна готова відмовитись від анексованого півострова.

Американський держсекретар Марко Рубіо після цієї зустрічі заявляє: протягом наступного тижня Сполучені Штати визначаться, чи варто продовжувати участь у посередництві. Виходом з переговорів Америка почала погрожувати одразу після зустрічі у Парижі, коли перед Україною і європейськими союзниками вперше з’явилася чернетка мирного плану Трампа, і чомусь не дістала позитивної реакції. До Лондона на наступні переговори Рубіо в останню мить їхати просто відмовився. А от Віткофф до Путіна вчетверте з’їздив. Що не завадило Росії в ніч проти 24 квітня завдати Києву чергового масованого ракетного удару.

«Я дуже розчарований, що Росія випустила ракети. Дуже розчарований», — заявив Трамп.

Заяви РФ та Північної Кореї

Уже після зустрічі американського президента з українським у Ватикані, Росія і Північна Корея вперше офіційно визнають: північнокорейські солдати воюють за росіян — з українцями. Держдепартамент Сполучених Штатів висловлює з цього приводу занепокоєння. Навіть Південна Корея, яка — на відміну від Сполучених Штатів ніколи не називала себе стратегічним партнером України — реагує різкіше.

«Правду неможливо приховати. Жертвувати молоддю заради виживання режиму — це аморально та не по-людськи. Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ. І зазначає: якщо військова співпраця між Північною Кореєю і Росією продовжиться, ми не спостерігатимемо за цим, а рішуче відповімо, в координації з міжнародною спільнотою», — сказав речник міністерства єдності Південної Кореї Ку Б’йон-Сам.

Що Трамп сказав про сварку із Зеленським

Звісно ж, у Трампа запитали про сварку із Зеленським у Білому домі — безпрецедентну для Овального кабінету різку розмову на камери, після якої Сполучені Штати на півтора тижні заблокували Україні всю допомогу. Шантаж зупинкою військової допомоги Україні для Трампа — не новина, ще за президентства Байдена, восени 2023 року Конгрес на вимогу Трампа відмовився ухвалювати бюджет, ці передвиборчі ігри на чотири місяці зупинили американську допомогу. А ще раніше, за першої каденції Трампа, саме звинувачення в шантажі України — і Зеленського — зупинкою допомоги призвели до тривалого скандального процесу імпічменту Трампа, якого тоді врятувала лише республіканська більшість у сенаті

«У нас сталася невелика суперечка, бо я не погодився з тим, що він сказав. І камери знімали, і для мене це було нормально. Але справді була суперечка. Але, дивіться, він перебуває у складній ситуації, у дуже складній ситуації. Він бореться з набагато потужнішою силою. Набагато потужнішою», — сказав Трамп.

Лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер вважає, що дії США — «це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це сигнал для всіх диктаторів у Китаї, Північній Кореї та Ірані». А німецький міністр оборони Пісторіус уже після переговорів у Ватикані каже прямо: американський план це капітуляція України, але капітулювати Україна може і без допомоги Сполучених Штатів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 28 квітня. ТРАМП шокував під час перемовин ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ! Ватикан НАЖИВО