Війна в Україні перейшла в нову фазу: відверте зізнання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зробив відверту заяву про війну — він визнав певні невдачі та розкрив секрети об’ємів переданої зброї від союзників. Також президент попередив українців про тяжку зиму, анонсував нарощування виробництва власної зброї та розповів, чи будуть вибори під час війни.

Про усе це детальніше — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістки Вікторії Гнатюк.

Нове інтерв’ю Зеленського

Зеленський дав відверте інтерв'ю Associated Press. В ньому президент України зробив кілька заяв про війну та союзників. Заговорив і про довгоочікуваний контрнаступ, який був забезпечений десятками мільярдів доларів західної військової допомоги, включаючи важке озброєння, але все одно не приніс очікуваних проривів.

Зараз деякі українські чиновники хвилюються, чи буде подальша допомога достатньою, але Заленський запевнив — Україна не опустить руки.

“Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам. Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт”, — зазначив Зеленський.

Що завадило контрнаступу

Але назвав президент і одну з причин цього. Зеленський зізнався, що попри шалені суми для підтримки українських захисників, Україна насправді так і не отримала всю необхідну і обіцяну зброю від союзників, а такі обмеження заважали просуванню. Зізнався президент, що вплинула на це і війна в Ізраїлі.

Успіхи ЗСУ і виробництво зброї

Водночас, каже Зеленський, не все так погано. За його словами, за останні кілька місяців було досягнуто певних позитивних результатів. Наприклад, Україні вдалося досягти поступових територіальних здобутків проти краще озброєного та укріпленого ворога і зменшити потужність Чорноморського флоту Москви завдяки добре спланованим українським атакам, які пробили ППО та завдали ударів по його штабу в окупованому Криму.

Все ще працює і тимчасовий зерновий коридор, створений Києвом після виходу Росії з угоди для забезпечення безпечного експорту зерна. Але Зеленський не зациклюється на минулому, кажуть журналісти, натомість зосереджується на наступному етапі — нарощуванні внутрішнього виробництва зброї.

Союзники не завжди дають усе обіцяне, тож тепер упор хочуть зробити на власне виробництво. Вже у 2024 році в Україні планують збільшити в кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Про це заявили і в Міністерстві оборони.

Що потрібно для внутрішнього виробництва

На це виділятиметься значна частина бюджету України, адже нинішнього виробництва недостатньо, щоб переломити хід війни. Нині Зеленський взявся за нову стратегію і тепер розраховує на те, щоб західні союзники, включаючи США, запропонували вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети.

Це налякає Росію

Зеленський певний, що Росію ніщо так не лякає, як військова самодостатня Україна, й додав, коли він востаннє зустрічався з президентом США Джо Байденом, членами Конгресу та іншими високопосадовцями, він звернувся з одним терміновим закликом: “Дайте Україні дешеві кредити та ліцензії на виробництво американської зброї. Дайте нам ці можливості, і ми побудуємо. Яких би зусиль і часу нам не знадобилося, ми це зробимо, і зробимо це дуже швидко”.

Незабаром будуть ще новини

До слова, голова офісу президента Андрій Єрмак раніше повідомляв, що 6-7 грудня в США відбудеться перша конференція щодо спільного україно-американського виробництва озброєння, на які результати розраховує Україна після цієї зустрічі, слухаємо далі.

А от говорити про паритет в озброєнні над Росією все одно поки зарано.

Що буде, якщо підтримки стане менше

Тим часом Зеленський стоїть на своєму, якщо зараз світ втомиться і скоротить військову підтримку України, а росія переможе у цій війні, то так звана, “друга армія світу” посуне на країни НАТО.

“У випадку України, якщо стійкість сьогодні зазнає невдачі через відсутність допомоги та нестачу зброї та фінансування, це означатиме, що Росія, швидше за все, вторгнеться в країни НАТО. І тоді американські діти будуть воювати”, — прокоментував Зеленський.

Чутки про перемовини

А щодо чуток про перемовини і що Зеленського починають схиляти до цього, президент відповів наступне: “Я поки цього не відчуваю. Деякі голоси завжди чути”.

А що з виборами в Україні?

Заговорив Зеленський і про вибори, і про свою готовність до них, але зазначив, що більшість українців виступають проти. До слова, президентські вибори мали б відбутися вже наприкінці березня 2024 року. Зеленський додав, що немає слів, щоб описати, наскільки це складна робота, але він також не може уявити, що залишить цю посаду зараз.

Попереду складні місяці

Президент укотре попередив українців про тяжку війну і наголосив, що війна взимку стане новим етапом. Нагадаємо, що 25 листопада Москва здійснила найбільшу атаку дронами-камікадзе за всю повномасштабну війну: рашисти запустили 75 безпілотників і більшість з них були націлені на Київ.

“Тому зимова війна — це важко”, — каже Зеленський.

Росія готується до масованих атак

Нагадаємо, що за інформацією ГУР Росія встигла накопичити щонайменше 800-900 ракет, які планує випустити по Україні упродовж зими.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІДВЕРТЕ ЗІЗНАННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО! Війна в Україні перейшла в нову фазу!

Читайте також: