Війна в Україні після 9 травня може суттєво змінитися: експерт вказав на загрозливу деталь

Відмова від техніки на параді в Москві може свідчити про наміри Путіна налякати росіян та оголосити мобілізацію. / © ТСН

Відмова Росії від проїзду військової техніки 9 травня на параді у Москві, що вже підтвердив речник Кремля Дмитро Пєсков, може означати початок реалізації нового багатокрокового задуму у війні проти України.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів політичний аналітик Ігар Тишкевич та детально аргументував свою думку про те, чому очільник Кремля Володимир Путін, для якого масштабний парад у Москві був завжди значущою подією, демонстрацією військової потужності, різко відмовився від повноцінного варіанту.

«Це не прецедент і не ляпас Путіну. З однієї сторони, так, є реальна вірогідність атаки України під час військового параду. Це було б логічно. Але при тому дуже дивно, що в інших городах паради (з проїздом техніки — Ред.) не відміняють», — зазначає Тишкевич.

Удари по РФ: що можливо

Та продовжує: «Якщо у Санкт-Петербурзі будуть проводити парад кораблів, то це ще більш зручніша ціль. Корабель посеред ріки, мирного населення там немає, це велика ціль посеред простору. Тобто поцілити легко. Але зверніть увагу на зміну риторики Путіна. Він почав говорити про терористичні атаки, тому я схиляюсь до того, що це (проведення параду в Москві в обмеженому варіанті — Ред) частина одного процесу», — висловлює свою думку Ігар Тишкевич.

Він пояснює своє бачення ситуації більш детально: «Цей процес може фактично призвести до ухвалення рішення про мобілізацію у Росії. У своїй пропаганді росіяни зазначають, що це війна не проти України, а проти колективного Заходу, проти НАТО, проти ЄС. Тобто можуть заявити, що їм потрібна перемога у цьому році. Умовно кажучи. Їм насправді потрібна зміна ситуації на фронті у цьому році».

Мобілізація в Росії: на що розраховує Путін

За припущенням Тишкевича, Путін вважає, що влітку-2026 важливо провести велику кампанію, для чого, відповідно, треба залучити ще більше людей. За словами експерта, мобілізація в Росії може проведена під гаслом, мовляв, «є терористичні атаки на Росію, тому як підлий Захід передає Україні дрони. Щоб зберегти людей, ми наважалися не проводити навіть парад (з технікою — Ред.), але треба перемога, одна на всіх, тому оголошується мобілізація».

«Тобто відсутність повноцінного параду — це перша «сходинка» у загальному процесі. Далі треба дивитися за риторикою. Щоб мобілізація в Росії відбулася, Путін буде наганяти страх, він розраховує на страх. Давайте згадаємо, як починалась друга чеченська війна, як наганяли страх — в Росії вибухали будинки. Путін наганяв страх на населення, заявляв, що це — тероризм. Зараз ми маємо початковий етап такої спіралі. Якщо Путін найближчим часом буде казати про наростання загрози терориризму все частіше, то це може означати, що справа йде до мобілізації», — каже Тишкевич.

Війна в Україні: куди може поцілити Путін найближчим часом

Резюмуючи, аналітик зазначає, що до 9 травня Росія може посилити обстріли Одеси та пояснює це: «На Одесу атаки щодня. Росіяни свідомо нищать інфраструктуру. Порти Одеси — це єдине «вікно» для експорту. Це вразливе місце для України. По Одесі атак може побільшати».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Москві прибрали техніку з параду 9 травня. У РФ посилаються на «оперативну ситуацію», тоді як експерт вважає, що рішення може бути пов’язане з війною, внутрішніми ризиками для Кремля та можливим сценарієм мобілізації.

