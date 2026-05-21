Війна в Україні після китайської зустрічі Путіна: експерт назвав загрози та шанси

Війна в Україні після візиту Путіна до Китаю може зазнати змін

Як саме та чи дійсно зміниться війна в Україні після нещодавнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю — про це в коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації політолог Володимир Фесенко.

«Путін продовжує війну в Україні і без Сі Цзіньпіня. Сенс візиту був зовсім в іншому — це демонстрація насамперед Трампу та американцям, що між Китаєм та Росією зберігається стратегічний союз. Це основна мета для Китаю, демонстрація того, що Китай зараз визначає баланс світових сил», — каже Володимир Фесенко.

До цього політолог додає: «Безумовно, Китай ще не домінує в світі і тривалий час, думаю, ще не буде домінувати. Зараз Китай демонструє, що приїжджають до них і домовляються з ними. Візит Путіна після візиту Трампа був важливий для демонстрації того, що американцям не вдасться відірвати Росію від Китаю. А для Путіна інша мета — економічна, тому що економічний стан в Росії не дуже гарний, вона хоче пожвавлення таких зв’язків з Китаєм. Була конкретна мета — домовитись про другу чергу газогону «Сила Сибіру-2». Схоже, що домовленостей немає і зараз. Китай відчуває свої сильні позиції, тому висуває свої умови — купувати російський газ він хоче за зниженими цінами, за внутрішньоросійськими».

Війна в Україні після візиту Путіна до КНР: що може змінитись

На переконання Фесенка, Китаю не вигідна ескалація війни Росії проти України.

«Але особливого бажання зупинити цю війну Китай теж не демонструє. Навіщо їм це? Допомагати американцям? Допомагати Трампу вони не будуть і це головна причина. Зараз це інтерес Трампа — він хоче завершити цю війну. Це демонстрація впливу Трампа. Навіщо робити подарунки Трампу? Якщо завершиться війна в Україні, то Трамп почне домовлятися з Путіним про велику оборудку. Для Китаю це ризик. Йому не треба зближення Росії та США», — прогнозує експерт.

Але, на його думку, Китай не хоче й того, щоб була ескалація, яка може розколоти світ.

«Посилення такого розколу не в інтересах Китаю. Будь-яка велика війна не подобається Китаю, тому що вона створює проблеми для світової торгівлі. Але і сказати, що Китаю вигідно продовження війни — не думаю. Їм скоріше байдуже, не принципово», — висловлює свою думку політолог.

Та додає: «Для них головне — щоб не було розширення масштабів. Саме ця війна послабила Росію, зробила її залежною від Китаю. Це відповідає інтересам КНР. Певною мірою ця війна послабила США та Європу. На цьому тлі вплив Китаю посилився. Торгівля дронами та компонентами теж вигідна Китаю. Однак КНР не вигідна перемога однієї чи іншої сторони. Якщо перемога України, то це буде мати вигляд як успіх США та Заходу. Але Китаю не потрібна і перемога Росії, тому що це посилить амбіції Росії».

На переконання Фесенка, китайці не хочуть, щоб третім впливовим елементом у світі стала РФ.

«Вони хочуть зберігати залежність Росії. Тому у перспективі китайців влаштує бойова нічия, влаштує варіант, коли ніхто не виграє. В абстрактній формі вони пропонували це 2023 року. Думаю, що найближчим часом вони не будуть втручатися ані у війну, ані в переговорний процес. Але якщо раптом війна затягнеться або США вийдуть з переговорного процесу, то тоді, не виключаю, Китай може долучитися до переговорів про завершення російсько-української війни. Але поки Трамп та його адміністрація грають головну роль у переговорах, китайці втручатися не будуть», — каже політолог.

Чи буде Китай допомагати Росії у війні проти України

На це запитання експерт відповів наступним чином: «Можливо, не повністю. Наприклад, постачати зброю. Зараз Китай не постачає зброю для Росії. Постачає лише товари подвійного призначення. Коли Китай може посилити підтримку Росії? Якщо Росія почне програвати війну. Якщо виникне ризик поразки Росії. Він не зацікавлений у програші Росії. Існує сценарій, що війна може тривати довго. Найбільш вагомий чинник, який буде впливати, підштовхувати Росію та Україну до переговорів — це виснаження та внутрішні проблеми. Поки вони не критичні».

Війна в Україні: що саме та хто може її зупинити

Водночас Фесенко висловлює і таку думку: «Якщо будуть більш потужними наші удари по Росії, якщо нам вдасться майже повністю заморозити фронт, зупинити російський наступ, то, наприклад, восени в Росії зрозуміють, що літній наступ не дав результатів і війна зайшла у глухий кут, тоді можливі більші шанси на реальні переговори. Я вважаю, що наступне «вікно можливостей» для реального, а не формального відновлення переговорного процесу буде восени. Якщо вдасться посилити удари по Росії та якщо вдасться зупинити майже повністю російські наступальні дії».

За словами Фесенка, ситуація залежатиме від двох людей — українського воїна та від Путіна.

«Частина російських еліт, схоже, розуміє необхідність виходу з війни. А чи готовий Путін? У цьому є сумніви. Щодо нас — якщо нам вдасться зберегти ініціативу, то це дає певний шанс», — каже Фесенко.

