Війна в Україні після розмови Трампа з Путіним: експерт назвав єдиний сценарій закінчення

Політолог назвав сценарії того, якою може стати війна після розмови Трампа з Путіним

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Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним війна в Україні продовжилась та триватиме. Вчора між моментом, коли обидва президенти поклали слухавки, та сигналом повітряної тривоги в Україні минуло трохи більше 1 години 10 хвилин, після чого нашу країну почали знов атакувати ударні дрони.

На війну та обстріли якої інтенсивності слід чекати далі та що реально може зупинити армію РФ — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку політолог Володимир Фесенко.

«Проста і однозначна відповідь: війна триватиме. Ба більше, на превеликий жаль, вірогідність продовження війни стала більшою», — каже політичний експерт.

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За його словами, це пояснюється дуже просто: «Росія використовує переговори як камуфляж, як прикриття для посилення військових дій проти України. Якщо раніше, в березні-квітні, почались певні зміни в американській позиції, якщо в березні американці наполягали на переговорах про припинення вогню, то зараз представники США зробили крок назад. Переговори йдуть не тільки про припинення вогню, але й про припинення війни. А це означає, що переговори будуть довшими і можуть взагалі не дати результату».

Війна без термінів

До цього він додає, що звертає увагу на заяву росіян.

«Зверну увагу на вчорашню заяву росіян після розмови Трампа і Путіна. Було сказано, що немає жодних термінів для переговорів про меморандум», — каже Володимир Фесенко.

На його думку, це означає, що Росія буде проводити літній наступ.

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«Наше завдання — зупинити його. Вирішальний чинник подальших переговорів — це фронт. Не Трамп, а фронт. Ситуація змінилась. Навесні вирішальним чинником був Трамп, а зараз — фронт, військова ситуація», — вважає Фесенко.

Водночас, за його словами, Україна не може відмовитись від переговорів.

«Інакше Росія це використає проти нас. І у Трампа може змінитись ставлення до нас. Нам ще треба поборотись за відновлення постачання американської зброї», — каже політолог.

Крім того, експерт погоджується з тим, що Путін тягне час, щоб посилити війну.

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«Безумовно. Це не мета Путіна, це — його інструмент. Для Путіна важливо поєднати переговори з Трампом, формування добрих стосунків з Трампом, поєднати це з війною проти України. Війна потрібна йому, щоб здійснювати контроль над Україною. А завдання максимум — знищити Україну або встановити повний контроль. Це важливо для контролю над пострадянським простором. Перемога Трампа стала вікном можливостей для Путіна. Деякі видання пишуть, що в квітні 2025 року Путін почувався як Сталін в квітні 1945 року», — каже Фесенко.

Що буде з обстрілами

На це запитання Володимир Фесенко відповів так: «Тут немає простої однозначної відповіді. Я думаю, що Путін буде діяти відповідно до ситуації. Якщо він почне масовані атаки на Київ, на інші території України, то це, безумовно, матиме негативний ефект. Зокрема і в США — це може негативно вплинути на Трампа. Тому я більше схиляюсь до думки про те, що Путін буде діяти достатньо гнучко».

На переконання Фесенка, Путін може лякати, тиснути військовим шляхом на переговори, але так, щоб уникати ризику зриву перемовин, уникати погіршення його відносин з Трампом.

«Можуть відбуватись точкові удари, Путін буде тиснути на мирне населення для того, щоб збільшувати кількість людей, які хочуть миру за будь-яку ціну. Але водночас буде діяти так, щоб не створити негативного ефекту в США. Може піти й на масовані ракетні обстріли. Але, думаю, найближчим часом, поки йдуть переговори, він буде уникати занадто радикальних дій, щоб не створювати собі проблем у стосунках з Трампом», — припускає політолог.

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Раніше повідомлялось про те, що Путін забажав 4 області до кінця року.

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