«Війна в Україні призупиниться»: футуролог назвав дати та вірогідний сценарій

Футуролог Андрій Длігач назвав можливий сценарій війни-2026

На початку 2026 року, орієнтовно у лютому, можлива пауза у війні Росії проти України, але бойові дії, скоріш за все, згодом відновляться та можуть стати ще більш інтенсивнішими, ніж зараз — таким власним аналізом, оцінюючі можливі ризики, в коментарі для ТСН.ua поділився український футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач.

Він навів низку аргументів, чому, на його думку, такий сценарій є цілком ймовірним.

Як відомо, футурологія — це прогнозування на основі зокрема наукових, економічних, технологічних даних та методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку існуючих ризиків.

Водночас, коментуючи останні заяви американського керівництва про начебто вірогідність врегулювання війни протягом найближчих 90 днів, Андрій Длігач сказав наступне: «Що стосується термінів, то 90 днів, 2 метри (до врегулювання війни — Ред.), то так само було і 24 години зі слів президента США Дональда Трампа. Я б не звертав на це увагу. Тому, що ситуація для нас, на жаль, як називається, ігрова».

При цьому він нагадує, що є декілька сторін впливу.

«Навіть в адміністрації Трампа є принаймі три сторони. Є група Віткоффа-Кушнера, група Рубіо, група Ді Венса. Відповідно, є зміна позицій. Очільник Кремля Володимир Путін не заявляв нічого, що б давало нам позитивні відчуття. Путін заявляв про готовність продовжувати війну. Як ми знаємо від наших розвідників, готується Росія до сценарію наступу в 2027 році на Балтію. З боку України є романтичне переконання, що якимось чином, за допомогою європейців, переконати переговірників від США у якихось пунктах, які потім можна продати Росії», — каже експерт.

І продовжує: «Я бачу ситуацію трошки інакше. Ми аналізували динаміку 9 варіантів угод, починаючи зі Стамбульської. Бачимо позитивну динаміку на користь України, але, на жаль, те, що пропонують нам американці — це компроміси на території Росії. Тобто на території інтереса Росії. Чому Україна має погоджуватися ділити ЗАЕС? Чому Україна має відходити за підготовлену лінію оборони, а не стояти на ній? І таких питань багато по кожному пункту. Чому хтось має обмежувати кількість наших військових чи вказувати Україні те, коли проводити вибори?»

Підводячи підсумок, Длігач каже наступне: «У мене поки немає оптимізму щодо мирної угоди. У будь-якому разі вона буде такою, яку ми називаємо «гнилою». Вона точно не буде сталою мирною угодою. Це буде тимчасове явище перед новим російським наступом».

При цьому футуролог задається питанням: «Чи маємо ми погоджуватись на такий проміжний варіант? Я думаю, що так. За умови, що ми краще підготуємось до нового наступу Росії».

Війна в Україні та обстріли

Вірогідність нових обстрілів України Росією Длігач оцінює як високу.

«Росія перевиконує плани з виробництва ракет, снарядів і далекобійних дронів. План з виробництва 40 тисяч далекобійних дронів вони виконали ще в листопаді. Так само і по ракетних програмах, незважаючи на санкції. Росія виробила 4 мільйони снарядів. Європейський союз не спромігся зробити і 1,5 мільйони. Росія буде проводити масштабні обстріли української інфраструктури інтенсивніше. Але те, що надає мені оптимізму — це українська адаптивність, вона вища за російську», — каже експерт.

До цього Андрій Длігач додає: «Наскільки мені відомо, F-16, задіяні у відбитті нещодавньої масштабної атаки, показали 100% ефективність по знищенню російських ракет. І це дійсно надихає. Резюмуючи: Росія буде тиснути все більше і більше, але завдяки тому, що Європа нарешті оговталася, а Україна опановує індустріальні масштаби виробництв систем протидії і систем далекобійних ударів по Росії, думаю, що це буде адекватна відповідь з боку України».

Коли призупиниться війна

«Найближчим часом або Україну, або Росію змусять підписати угоду», — припускає Длігач.

На його думку, компромісу між Україною та Росією не може бути.

«Але ту чи іншу сторону американці можуть змусити підписати таку «гнилу угоду». На жаль, найбільша ймовірність, що змусять саме Україну. Але, це буде лише проміжний сценарій, який дозволить провести нам вибори, покращити нашу оборону, зробити ротацію у ЗСУ, Європейському союзу дозволить покращити підготовку до нової фази війни. І у 2026 році, ймовірно, ми побачимо і паузу, і початок нової хвилі війни. Базовий сценарій виглядає так: у лютому — підписання «гнилої угоди», а вже влітку — відновлення бойових дій. Це відновлення може бути сильнішим».

Війна-2

Андрій Длігач наводить такі аргументи на користь версії про відновлення бойових дій після можливої паузи: «Росія виконує показники мобілізації — 400 тисяч на рік. Незважаючи на великі втрати, вони ще спроможні мобілізовувати, мобілізаційний потенціал — 25 мільйонів. Вони накопичують ракети. Хоча механізованої техніки у них все менше, але і війна у меншому ступені механізована. Нова війна, думаю, буде масштабована у порівнянні з тим, що ми спостерігаємо останні місяці: «м’ясні штурми», використання дронів, далекобійні удари. Ми маємо бути готові. Хочеш миру — готуйся до війни — ця логіка залишається справедливою і для нашого часу».

