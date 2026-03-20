Протягом року Росія має намір мобілізувати більше 400 тисяч для війни проти України

Протягом 2026 року Росія планує призвати ще 409 тисяч військових для війни проти України — про це офіційно повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті», — уточнив Сирський.

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов каже, що логіка стратегічної оборони передбачає реалізацію кількох важливих кейсів.

«Перший — це посилення наших інженерно-фортифікаційних споруд для того, щоб максимально ускладнити просування ворога. Другий — продовження стратегії щодо максимального збільшення ворожих втрат. За рахунок використання фортифікацій, використання касетних боєприпасів та високоточних боєприпасів», — каже Селезньов.

При цьому він каже, що цілком погоджується з думкою про те, що в нинішній ситуації, яка є на фронті, важлива і мобілізація, але не менш важливі технологічні рішення, які завдадуть російській армії максимальних втрат.

Окремо він каже про те, що на його власну думку, мобілізація 409 тисяч росіян росіян ще не означає, що очільник Кремля Володимир Путін має намір задіювати їх на новому напрямку наступу. Тобто Путін мобілізує ці 400 тисяч скоріш за все для покриття нинішних та майбутніх втрат.

«Підрахунок не складний — ворог щомісяця втрачає 30-35 тисяч. Якщо помножити на 12 місяців, то виходимо на цифру, яка наближена до 400 тисяч. Варіантів збільшення російської військової присутності та відкриття нових фронтів під час таких темпів надходження живої сили у російську армію — про це не йдеться», — висловлює свою думку Селезньов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що ЗСУ зірвали наступ росіян на двох напрямках на півдні. Аналітики прогнозують, що українські контратаки можуть остаточно зірвати масштабний весняно-літній наступ Росії 2026 року.