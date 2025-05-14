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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Війна в Україні: росіяни пішли у наступ на одному із напрямків — воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію

Російські окупанти йдуть у наступ на Оріхівському напрямку, що у Запорізькій області.

Автор публікації
Руслан Ярмолюк
Війна

Війна в Україні / © ТСН.ua

На Оріхівському напрямку противник намагається просуватись малими штурмовими групами, однак їх зупиняють і наші дронарі, і артилеристи. Через влучність гармашів горять і склади, і пункти БПЛА, і техніка. Ворог полює на наші машини постійно по кілька разів на день, скидаючи бомби на всі посадки довкола Оріхова.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Наша артилерія вразлива на передньому краї для ворожої авіації та дронів. Противник вишукує куди вдарити. У повітрі постійно ворожі висотні БПЛА.

«У нас не має перемир’я якщо їм дати перемир’я, то завтра вони будуть тут», — каже військовий 65 ОМБР «Дімон».

Противник суне з окупованих Копанів. Намагаючись пробити собі дорогу з флангу від Роботино. Окупанти наступають малими групами і накопичується у руїнах будинків перед нашою лінією. Тоді у хід йде важка артилерія.

Позиції ЗСУ / © ТСН

Позиції ЗСУ / © ТСН

Військовий Павло не мав досвіду в артилерії. Вчився вже на війні у польових умовах. Стріляють удень за крайньої необхідності і загрозі для нашої піхоти. Адже ворог швидко засікає виходи і тоді у наш бік летить все що в них на озброєнні.

«Як ми простріляли, через хв 10 вже по нас стріляють», — каже військовий «Прораб».

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«Психологічно важко привикнути, що кожного дня стріляють над тобою, літають КАБи, щовечора дрони постійно. До цього важко звикнути, але привикається», — каже «Дімон».

Секрет живучості машини залежить від дружнього екіпажу коли усі один за одного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 09:00 новини 14 травня. Чого чекати від ПЕРЕГОВОРІВ? Орбан накинувся на Україну!

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