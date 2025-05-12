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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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800
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2 хв

Війна в Україні: росіяни вигадали нову тактику і пішли на штурм на одному із напрямків

Російські окупанти вигадали нову тактику наступу. Вони видають себе за цивільних.

Автор публікації
Руслан Ярмолюк
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Противник на Оріхівському напрямку перевдягається у цивільне в розбитих селах на лінії зіткнення. У Роботино наш дрон виявив міномет, який працював по наших позиціях і двох молодиків у цивільному. Попри усе задіяне маскування наші пілоти знищили ціль. Бійцям 65 ОМБР потрібна наша допомога. QR-код ви бачите на екранах.

QR-код для донатів / © ТСН

QR-код для донатів / © ТСН

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

В Оріхові цивільні та військові для росіян — це ціль. Засилля дронів на Оріхівському напрямку змінює хід війни.Раніше життя піхоти залежало від артилерії тепер від пілотів дронів.

Два хлопці працюють у парі. Моніторять і небо і землю, вони шукають противника і знищують скидами.

«Вони люблять заїзжати на квадроциклах, на мотоциклах маленькими групками, щоб бути маневровими, але в них це не вдається за рахунок всяких розрахунків, FPV, „Мавіків“. Їх виявляли ще на під’їздах і були знищені пред нашими позиціями», — каже військовий «Максік».

Перед Пасхальним перемир’ям пілоти з артилерією відбивали потужний штурм цілого ворожого батальйону на техніці. Усе спалили. Але ворог і далі намагається сунути уперед прикриваючись черговим затишшям.

Напарник Максима годиться йому в батька. Вчиться у молодших пілотів усім секретам. На війні різниця у віці стирається.

Найскладніше працювати у туман. В імлі нічого не видно і не має орієнтирів. Саме у таку погоду противник висувається на штурми. Через постійну напругу і вдивляння в монітори практично у всіх пілотів вже проблеми з очима. Однак їх ніким замінити, бо бракує людей.

Український військовий / © ТСН

Український військовий / © ТСН

За цими бійцями ворог полює і в день і вночі. Тому позиції маскують. Усі поля довкола зриті воронками від прильотів ворожої арти. До цього лиха додались ворожі скиди з хімічними боєприпасами.

Після невдалих наступів противник почав у Роботино перевдягатися і видавати себе за цивільних. Наші пілоти одразу розкусили ворога.

Бачили ситуацію, коли противник перевдягається в цивільне. Вони там типу живуть, сидить цивільний, а коло нього міномет і він працював по нашим ми виявили знищили», — каже «Максік».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО! НОВИНИ ЗА 12 ТРАВНЯ - ПОНЕДІЛОК

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