Війна в Україні: що насправді відбувається у Костянтинівці, на яку сунуть російські окупанти

Війна в Україні / © ТСН

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З міста Костянтинівка на Донеччині відбувається евакуація місцевих жителів. Люди через постійні обстріли армії РФ змушені покидати свій дім.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Колишній дільничий з Костянтинівки тепер вивозить цивільних з охоплених війною міста. Євген з напарником Романом їдуть на чергову евакуацію. Хоч і в броньованому авто, обшитому металевою сіткою від дронів і оснащеному РЕБом, все одно Євген не збавляє швидкості. Бо саме так можна хоча би спробувати втекти від дронів, які повсякчас кружляють над містом у пошуку чергової жертви. Ті машини в яких влучили, так і стоять спаленими на дорозі.

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«В’їжджаємо на одну з головним доріг міста. За вікном нашого бронеавто якась ніби ілюзія звичного життя: до 15.00 поки тут не почалась комендантська година на дорогах повно машин. Навіть їздять маршрутки. Подекуди навіть працюють невеличкі крамниці», — зауважує кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Костянтинівка насправді дуже різна. Між тим, що росіяни все руйнують, випалюють, і повсякас вбивають тут людей тут ще можна знайти якісь нееличкі оази життя. І навіть з’їсти хот-дог, де гріль працює від генератора. Бо в місті немає світла. І неподалік магазину чорний дим — пожежа від свіжого прильоту.



«Під безкінечне дзижчання аналізаторів дронів у машині поліцейських ми в’жджаємо у квартал, що ближче до Часового Яру. Тут краще видно, що фронт поряд. І тут, у приватному секторі на поліцейських вже чекають», — зауважує кореспондентка ТСН.

Пані Раїсі майже 80 років. Вона два місяці тому поховала чоловіка. І лиш після того наважилась на евакуацію. А сьогодні зранку, померла ще й її собака, яку би господиня не змогла взяти із собою — каже сусід Володимир. Він прийшов провести жінку.

Пані Раїса / © ТСН

«Замоталась за цей стовп, як відчувала. Повісилась. Вон труп лежить. Я викинув в цю яму», — каже Володимир.

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Життя пані Раїси помістилось у три валізи Їх заносять у авто поліцейські і сусіди. Пані Раїса дає на останок їм шматок паперу із номером телефону евакуаційноі місії. Бо пан Володимир і сусідка Алла ніяк не наважаться виїхати з Костянтинівки.

Куди відвезуть поліцейські пані Раїсу, вона геть не знає. Але лишатись вдома, де без кінця чути постріли їй геть вже не можливо.

«Мені страшно одній. От і все. Я привикла з чоловіком. Весь час разом Я ніколи рішень ніяких не приймала. Він сам. А потім інсульт і за 8 днів немає. Плаче. а я сама. Я боялась ночами спати», — каже жінка.

У сусідній Дружківці на Раїсу вже чекають волонтери. Перевантажують її речі в легкове авто. І продумують маршрут. Бо навіть на тилових дорогах Донеччини теж вже чатує небезпека.

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«За два за півтора місяці. 20 км вже небезпечно. І ще ж одна небезпека, що вони запускають по кілька дронів. Один знерухомлює машину. Другий б’є, щоб люди були поранені. І третій-четвертий баражирують і чекають медевак, щоб хтось приїхав рятувати і їх жахнути», — каже Євген Ткачьов, волонтер гуманітарної місії «Проліска».



Спочатку пані Раїсу відвезуть у Павлоград, аби оформити виплати для переселенців. А потім знайдуть для неї тимчасовий притулок. Чи на Київщині чи в на Одещині — кажуть волонтери. Вона одна з 5 лише за сьогодні, які зголосились виїхати з Костянтинівки. І хоч фронт все ближчий до цього міста, там досі залишається 8 тисяч мирних жителів.

Нагадаємо, майже 8 тисяч мирних жителів залишаються у прифронтовій Костянтинівці. Місто щодоби обстрілюють КАБами, а дрони ворога без упину полюють як за військовими, так і за цивільними авто.

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