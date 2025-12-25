Війна в Україні: скільки разів Росія зможе масовано атакувати в 2026 році

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав сценарії повітряних загроз-2026 / © ТСН

Війна в Україні продовжиться і в 2026 році — у цьому переконані низка військових експертів з огляду на нинішню ситуацію. З урахуванням того, скільки країна-агресорка здійснила масованих ударів по нашим містам в 2025 році, є вірогідність того, що кількість повітряних ударів в 2026 році може бути як мінімум наближеною до такої — Росія накопичує ракети та дрони, працює над збільшенням їхнього виробництва.

ТСН.ua проаналізував офіційні звіти Повітряних сил ЗСУ, які свідчать про те, що протягом цього року російська армія здійснила щонайменше 44 комбінованих повітряних атаки, коли одночасно застосовувала від 10 до 70 ракет та від 100 до 810 БПЛА різних типів.

Якщо поділити 365 (днів у році) на 44 масованих атаки, то виходить, що окупанти атакували Україну в середньому кожні 9 днів. При цьому відомо, що дронові атаки вони здійснюють щодня.

Чи існує військова формула, за якою можна підрахувати ймовірну кількість масованих атак з боку російської армії в 2026 році — про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

10 із більшості наймасованіших ракетно-дронових атак Росії по Україні

«Є формула, що війна — справа не лінійна. Є певні сплески, є і стагнації. Те, що у ворога є ресурсна база для того, щоб будувати ракети та дрони, щоб здійснювати масштабні атаки — це очевидно. Плюс є постачання із Північної Кореї та ісламської республіки Іран. Сподіватись на те, що буде досягнуто якихось домовленостей в рамках перемовного треку за допомогою США — я в це не вірю. Очільник Кремля Володимир Путін чомусь досі впевнений, що силою зброї зможе досягти визначених результатів», — каже Селезньов.

Та закликає позбавитись ілюзій.

«Позбавлю ілюзій: точно навряд чи Путін задовольниться контролем над усією територію Луганської та Донецької областей. Його не задовольнить навіть Херсон та Запоріжжя», — впевнений експерт.

І продовжує: «Він (Путін — Ред.) прагне захопити максимум. Це — повний контроль над усією територією України. Чи політичний, чи, можливо, навіть фізичний. Чи розуміє Путін, що ціна, яку він платить - це великі втрати? Так, очевидно. Вбитих та покалічених окупантів — 1 мільйон 200 тисяч (офіційні дані Генштабу ЗСУ — Ред.). Зупинило це ворога? Ні! Я вважаю, що війна і далі буде тривати. Ресурсів для реалізації цієї війни, як в рамках активних дій на полі бою, так і в рамках ракетно-дронового терору Путіну не бракує. Називати кількість (можливих атак — Ред.) — справа невдячна. Росія буде використовувати фактор ракетно-дронових ударів як елемент тиску, впливу на позицію вищого військово-політичного керівництва нашої країни для того, щоб було прийнято умови капітуляції».

Селезньов додає, що у російської армії станом на зараз є щонайменше 10 стаціонарних та один мобільний центр, які вона може застосовувати для здійснення дронових атак. При цьому він не виключає, що масовані атаки (із використанням ракет) Росія захоче здійснювати і двічі, і тричі на місяць.

«Що заважає ворогу протягом року побудувати ще декілька майданчиків, щоб одночасно запускати дрони? Це Росії абсолютно по силах. Ресурси є. Ворогу потрібно буквально кілька діб, щоб накопичити кількість для масштабної атаки», — аналізує ситуацію Селезньов.

І, резюмуючи, зауважує: «РФ намагається масштабувати виготовлення дронів та ракет, збільшити масштаби закупівель. Але ж і ми не «пасемо задніх». Операція «Павутина» генерала Василя Малюка засвідчила, що ми можемо завдавати дуже болючих ударів. Частину російської стратегічної авіації Україна знищила. Хто знає, які приготування тривають зараз і де ми вдаримо наступного разу? Зверніть увагу, що нещодавно Росія запускала свої стратегічні бомбардувальники з Амурського краю, звідти, куди ми поки не можемо дістати. Не можемо дістати сьогодні. А хто може гарантувати, що не дотягнемось туди завтра?».

