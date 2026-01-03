Війна в Україні 2026 року: чому треба бити по Росії і коли можливе перемир’я

Військовий експерт Ігор Романенко розповів, якою буде війна 2026 року

Війна в Україні триватиме і у 2026 році, лише у кінці року можливий вихід на припинення бойових дій. Про це ТСН.ua розповів Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.

Чому переговори щодо миру можуть активізуватися у лютому

На думку військового експерта, у середині лютого є можливість більш активного витка для переговорів щодо можливого перемир’я. Але він підкреслює, що все залежить від військово-політичних та військово-дипломатичних аспектів.

«Україна вистояла як держава у 2025 році, і супротив триватиме у 2026 році. Ситуація на фронтах залишається важкою. А на деяких ділянках: Сіверськ, Лиман, Покровськ, Мирноград, Гуляйполе — критична. Нашим захисникам вдається тримати оборону. І плани російської пропаганди про прорив і вихід на оперативний простір залишаються планами», — зазначає Ігор Романенко.

Саме утримування противника та стійкість фронту дає підґрунтя для нашого керівництва, щоб діяти на дипломатичному напрямку щодо можливого призупинення бойових дій. А активність цього процесу залежить від того, коли європейські лідери вийдуть із зимових канікул.

«Лютий місяць може стати активним для роботи дипломатів, бо якою б жорстокою не була війна в Україні, у Європі, яка нам допомагає — зимові канікули. Тому, орієнтовно у середині лютого, дипломатичний процес активізується. Наразі стан п’яти напрацьованих документів, які спрямовують нас у бік миру, готовий на 90-95%. Але питання дуже і дуже важкі, тому навіть одного відсотка буде недостатньо, щоб просуватися далі», — зазначає військовий експерт.

До цього Ігор Романенко додає: поки дипломатична активність і напрацювання тривають, Путін провадить власну лінію, яку сформулював на Алясці і озвучив Трампу.

«На цю зустрічі Трамп заходив з пропозицією про припинення ведення бойових дій і далі займатися планами, а Путін все переформатував і після зустрічі вийшов з наративом, а саме: працюємо над планом, а потім зупинка бойових дій. Путін спеціально затягує цей процес, бо підготовка документів — це місяці роботи. Коли їх допрацюють — питання. Зараз є вірогідність, що доопрацювання можливе у лютому, коли Європа вийде з відпочинку. Але до цього часу Україні треба якось втримати фронт, враховуючи складну ситуацію на окремих ділянках. А для цього нам потрібні ресурси і, передусім, по людях», — каже Ігор Романенко.

Він підкреслює, що зараз єдиною гарантією безпеки для України є потенціал Сил оборони, який якщо й нарощується, то дуже повільними темпами. А це, на жаль, не забезпечує процес зупинення просування противника.

Кремль формує підстави для нових ударів по Україні

«Путін це добре розуміє і використовує отримані можливості. А коли бачить, що у питаннях з підготовкою плану є просування, — організовує спецоперацію на кшталт атаки на Валдай. Для чого? Щоб інтенсифікувати дії з повітря по Україні, будь-які, наприклад, наносити удари по центру ухвалення рішень. Саме тому звучать погрози про можливу атаку на урядовий квартал у Києві. Для цього Путіну потрібна лише підстава, і він її формує, прикриваючись нібито ударом по Валдаю», — пояснює генерал-лейтенант.

Експерт підкреслює: загроза нових повітряних ударів по Києву буде зберігатися у 2026 році. А у наших союзників поки немає принципових рішень щодо припинення війни, хоча процес активізується після зимових канікулах у Європі.

Ймовірний час перемир’я: осінь-кінець 2026 року

На думку Ігоря Романенка, у кращому випадку, якщо процес щодо виходу на зупинення бойових дій просунеться у лютому, то документ буде переданий російській стороні, яка буде всіляко затягувати його підписання.

«Все це буде відбуватися до тих пір, поки ми з нашими союзниками, якщо вони нас будуть підтримувати на належному рівні, не зупинимо просування росіян. За прогнозами міжнародних експертів, у другій половині року економічна ситуація в Росії буде стрімко погіршуватися, і Путіну доведеться ухвалювати рішення про зупинку війни, щоб не перейти у режим глибокої кризи. Але все це лише фактори, але не кінцевий результат. Якщо все саме так складеться, починаючи з того, що ми вистоїмо на фронтах, то на осінь або кінець року є шанс щодо зупинення ведення бойових дій та вихід на підписання документу про перемир’я», — зазначає Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант переконаний, що прискорення економічної кризи у Росії можливе за рахунок наших «санкцій», тобто завдавання ударів по Росії, використовуючи засоби для середнього удару (200-300 кілометрів) та глибокі удари (у декілька сотень та понад тисячу кілометрів).

«Для цього Україні потрібно нарощувати та масштабувати власну ракетну програму. І терміново переводити економіку на військові рейки. Також мають прискоритися з далекобійною зброєю наші союзники. Нам потрібно бити в глибину Росії, і ці удари мають до липня виснажити російську економіку так, щоб Путін був змушений зупинити бойові дії. Це буде складно зробити без допомоги наших європейських партнерів, адже Україна закриває потреби на ЗСУ тільки на 40%, а 60% покривають союзники. Якщо у сукупності всі ці фактори спрацюють, то ймовірно, що до осені росіяни будуть вимушені зупинити бойові дії», — прогнозує експерт.

Проблеми українського озброєння: що чути про «Фламінго»

Цікаво, що раніше численні військові експерти покладали великі сподівання на українську крилату ракету «Фламінго». У 2026 році планувалося масштабування цієї зброї, але зараз про розробку нічого не чути.

«Ракета „Фламінго“ — цілком реальна. Вона може долати велику відстань і нести потужну бойову частину. Але у росіян теж є системи протиповітряної та протиракетної оборони, через яку нашим ракетам потрібно пройти. Поки показники такі: наші дрони долітають до цілі 1 з 10, а ракети 1 з 5. Так, російська ППО має проблеми — дефіцит ракет, локаційних станції, які ми знищили, дефіцит електронних елементів, які надходять до Росії контрабандою з Китаю та інших країн. Але поки що, це лише тенденції. Росіяни спроможні збивати наші повітряні засоби нападу», — каже експерт.

Ігор Романенко пояснює, що ракета «Фламінго» надто помітна для російської ППО, оскільки має велику відбиваючу поверхню.

«Росіяни виявляють „Фламінго“. Потрібно працювати над помітністю цієї ракети, і робота триває. Часто „Фламінго“ порівнюють з ракетами „Tomahawk“. За характеристиками американські ракети мають меншу бойову частину і дальність, але обладнані системою, яка робить їх непомітними. що дозволяє проходити ППО противника. „Tomahawk“ має більш досконалу систему управління та низький хід з огинанням рельєфу місцевості. Щоб все це зробити на „Фламінго“ — потрібен час», — каже експерт.

Чому Трамп не дає «Tomahawk» Україні

Щодо надання Україні ракет «Tomahawk», то Ігор Романенко називає це інформаційною спецоперацією США, ціль якої була натиснути на Путіна. Але російський диктатор відреагував на це миттєво.

«Путін швидко підключився і зробив все, щоб це питання зняли з повістки. У теперішніх умовах, я не думаю, що „Tomahawk“ нам допоможуть. Щоб це справді допомогло, таких ракет маємо отримати хоча б десятки, а краще сотні. Гадаю, що Трамп поки що на таке не піде. Він відверто підіграв Путіну у історії з Валдаєм і продовжує підігрувати. Тому сумнівно, що американці дадуть нам „Tomahawk“ у цьому році. Гадаю, що це може трапитися лише за умови, якщо у нас обвалиться фронт або станеться інша серйозна загроза. Тоді це може стати аргументом для США, щоб заявити Путіну, мовляв, або ти зупиняєшся, або ми передаємо Україні „Tomahawk“. Поки конкретних рішень у найближчій перспективі, я не бачу», — каже генерал-лейтенант.

Запобігання новому етапу війни

Щодо варіанту зупинення бойових дій восени чи наприкінці 2026 року, то експерт вказав на перспективи, які можуть чекати Україну після цього. Адже Росія, якщо і зупиниться, то на рік або два.

«Тут все залежить від того, як ми будемо змінювати країну. Якщо ми швидко подолаємо корупцію та багато інших негативних явищ, піднімемо потенціал, передусім, безпековий, тоді все вийде. Росіяни відкладатимуть початок нового етапу війни, бо він може обернутися для них не новими досягненнями, а великими проблемами. А якщо цього не зробимо, як не виконуємо стратегічне завдання: зі справедливої та повної мобілізації, переходу економіки на військові рейки та посилення законодавства до рівня „війна“, то це обернеться проблемою для нас. Росіяни зважать потенціали сторін і якщо відчуватимуть слабину, почнуть черговий етап війни», — застерігає Ігор Романенко.