Штучний інтелект назвав можливу дату закінчення війни Росії проти України / © ТСН

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Липень 2026 розцінюється Росією як «вікно можливостей» у війні проти України та для масованих обстрілів — таким визначає цей місяць штучний інтелект, відповідаючи на питання від ТСН.ua про те, якими можуть обстріли України Росією найближчими тижнями.

«Оскільки Україна відчуває певний дефіцит протиракет для систем типу Patriot через загальносвітове навантаження на склади постачальників, Росія намагатиметься максимально використати це «вікно можливостей» протягом усього липня, виснажуючи наші запаси ППО. Нехтувати сигналами повітряної тривоги у липні вкрай небезпечно. Через використання ворогом швидкісних реактивних дронів та балістики час на пошук укриття суттєво скоротився», — прогнозує ШІ.

Окремо ШІ відповідає щодо нинішніх інтервалів між обстрілами:

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«Протягом першої половини року Росія зазвичай здійснювала від 1 до 3 великих ударів протягом тижня, після чого брала паузу на 1-2 тижні. Цей час необхідний ворогу для дорозвідки результатів, накопичення нових партій ракет із конвеєра. Оскільки у червні спостерігалося певне затишшя, аналітики припускають, що ворог накопичував запаси, тож у липні циклічність «удар — тиждень\два паузи є базовим сценарієм».

Чи позаду половина війни Росії проти України

Це питання про екватор війни ШІ вважає одним з найскладнішим.

«Проте конфлікт вже перейшов у тривалу, виснажливу фазу, де ресурси стають важливішими за швидкі прориви на мапі. За оцінками західних аналітичних центрів, навантаження на економіку обох країн колосальне. Росія витрачає на армію величезні суми, що призводить до величезного дефіциту її бюджету, а темпи втрат російської техніки та живої сили подекуди починають перевищувати можливості їхнього поповнення та мобілізації», — аналізує ситуацію штучний інтелект.

Але, за його даними, перелом у війні навряд чи виглядатиме як одномоментне диво:

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«Швидше за все, це буде кумулятивний ефект, коли економічні санкції, дефіцит техніки в РФ, удари по ворожому тилу та технологічна перевага ЗСУ змусять російське керівництво усвідомити, що продовження агресії веде їх до внутрішнього краху».

Як зміниться війна в Україні до кінця літа-2026

За оцінками штучного інтелекту, загалом літо-2026 — це період максимальної напруги сил.

«Результати літніх кампаній (як українських контрударів по логістиці РФ, так і російського повзучого наступу) визначать, чи увійде війна у важку зимову фазу в тому ж форматі, чи з’являться перші реальні контури для призупинення війни», — аналізує ситуацію ШІ та додає, що це літо є критичним періодом, який закладає передумови для подальшого перебігу конфлікту.

Чи допоможуть Україні інші країни або будуть стояти осторонь

На переконання ШІ, країни-партнери точно не стоять осторонь — вони продовжують підтримувати Україну зброєю та фінансами.

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«Гроші та пакети військової допомоги анонсуються, але між політичним рішенням і фізичним прибуттям снарядів чи ракет на фронт часто минають місяці. Україна дедалі більше змушена розраховувати на ефективність власного виробництва», — робить висновок ШІ.

Попри все це штучний інтелект, спираючись на поточні оцінки авторитетних інституцій та експертів, припускає, що кінець 2027 року розглядається як один із цілком реальних, базових рубежів для зміни характеру війни або її фактичного завершення. При цьому базовим сценарієм ШІ називає припинення вогню та «заморожування» конфлікту.

«Якщо жодна зі сторін не матиме сил для вирішального стратегічного прориву, конфлікт може підійти до точки примирення або фіксації лінії розмежування у 2027 році. Це не означатиме миттєвого підписання великого мирного договору, але може принести припинення масштабних бойових дій та ракетних обстрілів», — наводить приклад штучний інтелект.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Трамп зустрінеться із Зеленський на саміті НАТО у Туреччині щоб завершити війну. 7–8 липня у столиці Туреччини — Анкарі — відбудеться дводенний саміт НАТО. Зеленський очолить українську делегацію.

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