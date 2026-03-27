Війна в Україні: військові розказали про дрон-літак, який жахає окупантів

Як українські дрони-літаки залітають на 50 км у тил ворога та «перерізають» постачання окупантам.

Олександр Моторний
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Покровсько-Мирноградський напрямок. На цьому напрямку фронту дрони визначають усе: можливість проїхати, підвезти боєкомплект чи просто вийти з бліндажа. Але поки ворожі FPV полюють на передовій, екіпаж ударних крил «Любарт» 20-ї бригади Нацгвардії працює значно глибше. Їхня мета — «середня дистанція», ті самі тили, де окупант почувається у безпеці.

Кореспондент ТСН Олександр Моторний бачив, як стартують українські «Хорнети».

Що відбувається на Покровському напрямку

Дорога на позиції всіяна згорілими автівками. Кожен виїзд — це ризик потрапити під удар «Молнії» чи FPV-дрона. Воїни зізнаються: «тихих годин» тут не буває. Потік дронів безперервний з обох сторін.

«Циган», командир екіпажу ударних БПЛА «Любарт»: «Потік дронів є! І наших, і ворожих. Що ми працюємо, що вони. Практично не буває хвилин спокою».

На відміну від звичайних квадрокоптерів, «Хорнети» бригади «Любарт» — це літаки. Їхня зона відповідальності — до 50 кілометрів за лінію бойового зіткнення. Вони полюють на те, що доставляє окупантам снаряди та живу силу.

Що стає ціллю «Хорнетів»:

  • Вантажівки та «буханки» з боєприпасами;

  • Тягачі та бронетехніка (МТЛБ, БМП);

  • Артилерійські системи та РСЗВ;

  • Склади БК та блокпости у глибокому тилу.

«Мамай», технік екіпажу: «МТЛБ, пушка, склад БК… На відстань 40–50 кілометрів ці борти дуже ефективні. Це абсолютно інша логіка війни».

Як працює екіпаж дрона-літака

Підготовка борту нагадує передполітний чек-лист справжньої авіації. Перевірка плати ініціації, витягування «піна», «армінг» бомби. Далі — зворотний відлік: «Три, два, один — пуск!». Літак зривається з катапульти і зникає за деревами.

Пілот із позивним «Шелбі» веде борт у бік окупованого Донецька. Коли літак залітає за 20 км від ЛБЗ, починається активний пошук.

«Шелбі», пілот ударних БПЛА: «Якщо є „підсвітка“, то це знищення гармат, РСЗВ та бронетехніки. Сьогодні ось прямо у гармату зайшов. Хорошо зайшов!»

Завдяки роботі «Любарта» окупанти під Покровськом уже втратили десятки одиниць техніки ще на підходах до фронту. Кожне перерізане «крилами» логістичне плече — це врятовані життя наших піхотинців, які тримають Мирноград та Покровськ.

