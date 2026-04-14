Війна в Україні: військові розповіли про унікальних роботів, які воюють на фронті

НРК на фронті

Українські воїни масово використовують вітчизняних роботів, відомих як НРК. За останній рік ці наземні дрони змогли евакуювати з поля бою понад пів тисячі поранених.

Як працюють із «залізними солдатами» та які завдання вони виконують у батальйоні безпілотних систем «Катран» 35-ї бригади морської піхоти — бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Війна як комп’ютерна гра

Це відео з камери нічного бачення робота: він тихо везе провізію на передову, уникаючи мін та залишаючись непомітним для ворожих FPV-дронів. Керування таким комплексом нагадує відеогру, але з цілком реальними ставками.

«Мультік», оператор НРК: «Чимось можна сказати, що схоже на комп’ютерну гру, але у грі усі дороги рівненькі, а тут на дорогах є багато небезпеки: міни, різні FPV-дрони і все інше. Приблизно за два місяці зробили 120 виїздів доставки майна, плюс "еваки" трьохсотих. Втрачаємо десь 1–2% техніки, але ми зменшуємо ризик втрат наших військовослужбовців. Великий плюс, що ми можемо робити "евак" там, де не може проїхати машина».

Чому роботи ефективніші за «броню»

НРК прибуває на позиції, де бійці швидко розвантажують продукти та боєкомплект. На зворотному шляху дрон має вивезти пораненого. У вузьких місцях та на зруйнованих дорогах, де застрягне навіть БТР, дрон проходить впевнено.

«Філософ», диспетчер НРК: «Евакуація за допомогою НРК безпечніша і ефективніша, ніж звичайним автомобілем чи бронетранспортом. НРК менш помітне, воно може пройти там, де не може проїхати та ж броня — у вузьких місцях, там, де зруйнована дорога».

Росіяни полюють на НРК

Ворог розуміє цінність цих машин, тому останнім часом FPV-дрони окупантів почали справжнє полювання за НРК. Проте побитих роботів намагаються повернути та відремонтувати у спеціальних майстернях.

«Сварщик», механік НРК: «FPV дуже-дуже останнім часом почали полювати за НРК, тому що техніка і людський ресурс не використовується. Але машинки евакуйовуються, доробляються, переробляються. Ми їй даємо другий шанс, ремонтуємо, і вона далі проводить свою роботу. НРК може розвиватися настільки, наскільки вистачить фантазії. Можна приліпити на нього модуль мінування та навіть евакуйовувати інші машинки».

Електронні очі та штучний інтелект

В майстернях НРК не лише лагодять, а й модернізують. Додають передні та задні камери, складне програмне забезпечення, щоб оператор бачив картинку в режимі реального часу.

«Кукла», програміст НРК: «В нього стоїть передня камера, задня, і він орієнтується на місцевості. Якщо відправити його самого, то він може і поїде, але десь там встряне. А так сидить оператор, який постійно бачить, що відбувається, і може керувати машинкою у будь-яких умовах».

Бійці впевнені: за наземними роботами майбутнє. Вони дозволяють воювати технологіями, а не людьми, доставляючи провізію та рятуючи життя там, де раніше це здавалося неможливим.

