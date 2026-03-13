Війна в Україні: військові відверто розповіли про ситуацію на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону Оріхова, атакуючи місто одночасно з трьох сторін. Коли всі наземні шляхи під цілодобовим вогнем, єдиною ниткою життя для піхоти на «нулі» стають важкі дрони-бомбери.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Війна в Україні: що відбувається на Запоріжжі

Шлях до Оріхова — це лотерея. Водій Сергій покладається на швидкість, детектор дронів та молитву, адже на дорогу будь-якої миті може вилетіти російський дрон на оптоволокні.

Доправлення необхідного побратимам відбувається у кілька етапів. Спочатку із суцільної темряви до позицій пілотів виринає НРК (наземний роботизований комплекс), завантажений посилками. Далі за справу беруться пілоти важких «Хеві Шотів».

«Кот», командир екіпажу важкого бомбера 65 ОМБр: «Найчастіше зараз це їжа, вода, повербанки. Ось, пакуємо "Happy Birthday" — сьогодні у побратима свято, відправляємо святкову посилку прямо в бліндаж».

Війна в Україні: повітряні дуелі з РЕБом

Потрапити на передову повітрям не легше, ніж землею. Ворог використовує потужні системи радіоелектронної боротьби. Під час польоту монітор пілота раптово починає блимати — замість українського степу на екрані з'являється мапа Південної Америки.

Олександр Моторний, кореспондент ТСН: «Підміна координат. Дрон "думає", що він десь у Перу, і повністю дезорієнтований. Замість лісосмуг Запоріжжя — заселена Південна Америка».

Як доставляють пакунки на фронті

Командир екіпажу «Кот» знає ціну кожної посилки, бо сам починав службу в піхоті. Він повернувся в Україну з-за кордону в перші дні великої війни, був мінометником на Роботинському виступі, а тепер нищить ворога з повітря.

Бомбери 65-ї бригади не лише годують піхоту, а й активно мінують шляхи підходу ворожих груп. Окупанти намагаються просочуватися малими групами з боку Малої Токмачки та Нестерянки, але часто підриваються на «сюрпризах», які екіпаж «Кота» розкидає вночі.

Цієї ночі, попри 15-20 прильотів КАБів за день та щільний РЕБ, усі місії виконано. На екрані монітора видно, як посилка точно падає біля входу в бліндаж. За мить у рації лунає довгоочікуване: «Умнічка! Супер! Посилку забрав! Як прийняв?» — «Все! Плюс-плюс!»

