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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Війна в Україні: військові відверто розповіли, що відбувається на Запорізькому напрямку

Російські окупанти рвуться у бік Оріхова на Запоріжжі.

Автор публікації
Олександр Моторний
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН

У Південній операційній зоні фронту воїни 65-ї механізованої бригади пліч-о-пліч з побратимами й посестрами з 204-го батальйону територіальної оборони який місяць поспіль не дають окупантам прорватися через Роботинський виступ і захопити Оріхів.

Та найголовніше завдання її артилеристів, дослівно зізнається «Відьма», — «швидко й точно забезпечити рашистським чортам вороття до пекла».

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

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QR-код для допомоги війську / © ТСН

В Оріхові майже не зустрінеш на вулиці людей і геть не залишилося вцілілих споруд. У ту багатоповерхівку в самому середмісті влучив московитський «Іскандер». Натомість навколо ніби жахлива енциклопедія наслідків після «прильотів» рашистських артилерійських і танкових снарядів, дронів, ракет та планувальних авіабомб.

Московитам дуже потрібен Оріхів, каже «Відьма». Вона керує артилерією 204-го окремого батальйону тероборони. Звикла, каже, не просто знищувати цілі, а й вираховувати та розуміти, навіщо противник робить те, що робить.

Їй однаково, каже заступниця комбата з артилерії, чим саме бити ворога.

З позиції на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту розрахунок «Макія» щодоби гатить у бік московитів далекосяжним 152-м калібром.

«Питання в тому, що які снаряди. Якщо снаряди старого радянського зразка або наші нові, вони стріляють, як пише книжка», — каже «Макій», командир гаубичного розрахунку 204-го батальйону ТРО. Працюють артилеристи 204-го бату з гаубиці Д-20. Вона — немолода, ще радянського зразка. Але свою головну функцію стріляти виконує майже безвідмовно.

Її, напевно, єдиний недолік: Д-20 — дуже громіздка, а надто, як для теперішньої війни, коли в небі безперервно кружляють десятки ворожих розвідувальних й ударних дронів.

Роботи, відверто зізнаються артилеристи 204-го бату, у смузі оборони 65-ї механізованої, де, власне, вони і стримують ворога, завжди вистачало.

Нікуди не зникла робота у її артилерійських і мінометних розрахунків, твердить «Відьма», й тепер.

«Зараз на Запорізькому напрямку переважно йде контрбатарейна боротьба. Ми максимально намагаємося знизити вогневу потужність противника. Якщо відбувається якийсь рух особового складу на техніці, то, звісно, ми включаємося у процес, тому що в більшості колони зупиняються саме артилерією», — каже «Відьма», заступниця командира батальйону з артилерії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НОВИНИ! ПІДСУМКИ 18 ЛИПНЯ. ЄС жахнув РФ, а дісталося і Китаю. УСИК поставив Лондон НА ВУХА

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