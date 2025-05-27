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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Війна в Україні: військовий експерт попередив про нову мету Путіна

Військовий експерт описав мету Путіна у війні проти України.

Путін

Путін

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що метою Путіна у війні проти України є відновлення СНД (співдружність незалежних держав — ред.).

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«Росіяни готові вкладати мільярди в те, щоб змінити наше керівництво і поставити проросійське. Там вже відверто кажуть, що нова ціль СВО — це відновлення союзної держави — Росія, Білорусь, Україна», — стверджує Романенко.

Він пояснює: «А відбувається це тому, що Путін чудово розуміє, що імперія без України — це не імперія. І питання про створення буферної чи санітарної зони за великим рахунком немає жодного значення, а криється виключно в екзистенційному підході».

«Тобто, якщо це відбудеться, то для нас вже не буде існувати самостійної України, а для росіян не може бути імперії без України. Саме за це триває боротьба», — підкреслює Романенко.

Більше читайте у матеріалі: Тисячі дронів, ракетний терор та брак ППО: якою буде війна Росії проти України влітку

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