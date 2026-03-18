Війна в Україні: воїни розповіли про унікальну зброю, яка рятує людей на фронті

НРК на фронті

На фронті українські війська все частіше використовують наземні роботизовані комплекси (НРК). Бійці 225-го штурмового полку лагідно називають свій дрон «Манюнею». Ця невелика за розмірами машинка щоночі робить неможливе: доправляє їжу, воду, боєприпаси та рятує життя тих, кого неможливо вивезти звичайним транспортом.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побачила, як працює логістика на Запоріжжі.

Наземний дрон здатний перевозити понад 250 кілограмів вантажу. Його головна перевага — скритність та прохідність.

«Вона доставляє БК, продукти харчування, звідти забирає 300-х, 200-х. Буває таке, на жаль. Перед тим, як вона виїжджає, ми перевіряємо стан її візуально. Колеса ми називаємо „луноходи“, бо вони наче схожі на них. Тут просто гума без камер — вона не боїться проколів та уламків», - каже військовий.

Бійці організували цілу систему доправлення. «Манюня» виступає першою ланкою — вона везе вантаж до точки перевантаження, де естафету приймають «Кажани» — великі повітряні дрони.

Найважливіша місія НРК — евакуація. Бійця Дениса не могли вивезти з позицій чотири дні. Під час ротації його групу атакували російські FPV.

Через засилля ворожих дронів у небі шлях для медичних автівок був закритий. Порятунок прийшов на гусеницях «Манюні».

«Турбо», бойовий медик 225-го ОШП: «Зробили це роботом. Хлопці за допомогою НРК це зробили. Це спільна робота, ціла спецоперація».

У Дениса діагностували вогнестрільно-сліпе поранення та підозру на перелом гомілки. Після першої допомоги та знеболення його відправили у шпиталь.

Андрій, лікар-хірург: «Після нашої точки він вже їде в лікарню, де є повний спектр обстежень і можна прооперувати людину. Треба з ними розмовляти, підбадьорювати, що все буде добре».

Керівниця стабпункту Олена наголошує: супровід бійця не закінчується на перев’язці. Медики стежать за кожним етапом лікування, допомагають із реабілітацією та протезуванням через фонди.

Робота НРК на Запоріжжі триває щоночі. І поки в небі триває «війна дронів», на землі «Манюні» стають єдиним шансом на виживання для української піхоти.

