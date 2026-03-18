Війна в Україні: воїни розповіли про унікальну зброю, яка рятує людей на фронті

Бійці 225-го штурмового полку використовують НРК для доставки БК та евакуації поранених.

НРК

НРК на фронті / © ТСН

На фронті українські війська все частіше використовують наземні роботизовані комплекси (НРК). Бійці 225-го штурмового полку лагідно називають свій дрон «Манюнею». Ця невелика за розмірами машинка щоночі робить неможливе: доправляє їжу, воду, боєприпаси та рятує життя тих, кого неможливо вивезти звичайним транспортом.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побачила, як працює логістика на Запоріжжі.

Війна в Україні: як на фронті працюють наземні роботизовані комплекси

Наземний дрон здатний перевозити понад 250 кілограмів вантажу. Його головна перевага — скритність та прохідність.

«Вона доставляє БК, продукти харчування, звідти забирає 300-х, 200-х. Буває таке, на жаль. Перед тим, як вона виїжджає, ми перевіряємо стан її візуально. Колеса ми називаємо „луноходи“, бо вони наче схожі на них. Тут просто гума без камер — вона не боїться проколів та уламків», - каже військовий.

Бійці організували цілу систему доправлення. «Манюня» виступає першою ланкою — вона везе вантаж до точки перевантаження, де естафету приймають «Кажани» — великі повітряні дрони.

Як НРК на фронті рятує військових

Найважливіша місія НРК — евакуація. Бійця Дениса не могли вивезти з позицій чотири дні. Під час ротації його групу атакували російські FPV.

Через засилля ворожих дронів у небі шлях для медичних автівок був закритий. Порятунок прийшов на гусеницях «Манюні».

«Турбо», бойовий медик 225-го ОШП: «Зробили це роботом. Хлопці за допомогою НРК це зробили. Це спільна робота, ціла спецоперація».

У Дениса діагностували вогнестрільно-сліпе поранення та підозру на перелом гомілки. Після першої допомоги та знеболення його відправили у шпиталь.

Андрій, лікар-хірург: «Після нашої точки він вже їде в лікарню, де є повний спектр обстежень і можна прооперувати людину. Треба з ними розмовляти, підбадьорювати, що все буде добре».

Керівниця стабпункту Олена наголошує: супровід бійця не закінчується на перев’язці. Медики стежать за кожним етапом лікування, допомагають із реабілітацією та протезуванням через фонди.

Робота НРК на Запоріжжі триває щоночі. І поки в небі триває «війна дронів», на землі «Манюні» стають єдиним шансом на виживання для української піхоти.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОСТАВЛЯЄ бійцям ВСЕ і РЯТУЄ ЇМ ЖИТТЯ! Вони кличуть її - “МАНЮНЯ”

