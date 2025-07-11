Війна в Україні: воїни відверто розповіли про ситуацію та фронті та розчарування у тилу

Війна в Україні / © ТСН

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На Покровському напрямку мінометники 3 бригади НГУ «Спартан» прикривають спини своїй піхоті. Ворог тисне від Шевченкового, Удачного, Котлярівки на південному фланзі, кидаючи на штурми піхоту. І її треба постійно утилізовувати. Тому в роботу включаються усі від дронщиків до мінометників. Ще зовсім молоді хлопці до 25 років щодоби працюють без вихідних і перепочинку.

Допомогти Третій бригаді НГУ «Спартан» можна долучившись до збору на дрони.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Росіяни штурмують українські позиції на Покровському напрямку. Заходять вони малими групами.

Українському військовому на позивний «Лютий» лише 25 років. Він воює від початку повномасштабного вторгнення. Життя у безпосередній близькості до ворога — це постійній ризик і стрес. Найважче заїхати на позицію і виїхати з неї. Противник намагається нищити нашу логістику. У бік гармашів летить усе від важких снарядів до дронів.

Понад півсотню штурмів на день припадає лише на Покровський напрямок. Противник попри втрати суне хвилями і так щодоби. Лік мін йде на десятки.

Через небезпеку від ворожих дронів — мінометники працюють з-під землі. Живуть у замкнутому просторі бліндажів.

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Їхній розрахунок — це хлопці до 25 років. Усі колишні строковики. Пройшли вже 4 роки війни від Харкова до Бахмута, від Роботино до Покровська.

Вони ще молоді і кажуть що не відчувають втоми — готові далі боротися з ворогом, але все більша туга за рідними та дітьми. У «Лютого» рік тому народився син. Навіть коли дуже важко гонить від себе сумніви і страхи

Їхній бойовий досвід і думки видають сумні і пронизані болем очі. Це очі не юнаків, а вже дорослих чоловіків. «Гріндей» повернувся з відпустки і ніяк не може звикнути до побаченого у тилу.

«Всім по барабану. Побув у відпустці, у них там своє життя — гулянки, дискотеки», — каже «Гріндей».

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