Війна в Україні: воїни ЗСУ розповіли, як дрони змінюють протистояння на фронті

Війна в Україні / © ТСН

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Українські пілоти дронів можуть замінувати територію перед передньою лінією, скинути вибухівку в окоп ворогам і доставити їжу піхоті, яка на позиціях понад місяць.

Раніше всі ці функції виконували люди. Тепер у сучасних умовах війни їх замінили гексакоптери. Це гігантські дрони, якими пілоти Сил оборони працюють здебільшого вночі. Оскільки ті великі та доволі гучні.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побачила одну з нічних місій пілотів 24-ї бригади короля Данила, які «літають» на гексакоптері «Вампір» на околицях Часового Яру.

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Висока швидкість, чимала дистанція між машинами та поїздка без увімкнених фар — такі правила дорожнього руху у нічній Костянтинівці — прифронтовому місті, де у небі панують ворожі дрони.

«Ми дістались позиції звідки працюють „вампірісти“. Це пілоти, які запускають один з найбільших гексакоптерів, який є в українській армії. Ним доставляють чималу вагу вибухівки точно в окопи росіян», — каже Юлія Кирієнко.

Дроном вони й мінують територію перед позиціями нашої піхоти, аби її захистити. Це раніше робили сапери-тепер їх замінив дрон — «Вампір». Але цієї ночі у розрахунку коптера гуманітарна місія — нагодувати солдат на передовій.

Пілоти розгортають височенну антену для звʼязку. Вона може видати їхні позиції, бо за нами так само спостерігають і ворожі дронщики. Але без неї наш коптер не полетить. Підключають “Старлінк” і кріплять кілька кілограмовий ящик до дрону.

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Перший вантаж пішов у небо. Пілот каже, що відчуває тиск на дрон ворожого РЕБу. Росіяни включили спуфінг. Система “Вампіра” без упину про це попереджає.

В таких умовах, в абсолютній темряві пілоту треба доставити вантаж точно в окоп нашій піхоті. Бо їй вилазити з укриття не бажано — це додатковий ризик викрити позицію.

Доставити все треба до світанку. Аби безпечніше виїхати з Костянтинівки. Ночі на Донеччині влітку надто короткі. Якихось кілька годин. Тож часу тут не марнують. В мить пілот з втрачає відеозвʼязок з бортом. Куди тепер летіти геть не видно. Причина таких перешкод не відома. Але екіпаж “Вампіра” у підземному укритті починає неабияк нервувати.

Наосліп пілот таки доставляє вантаж. Тепер задача повернути борт. Робитимуть це на слух. Бо втрата може обійтись надто дорого. І мова не про вартість дрону. А й про підтримку піхоти.

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На цьому місія майже закінчена. Попереду складна дорога з позицій. Бо на обрії смеркається і треба вийти непоміченим ворожими дронами до сходу сонця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАКОГО ЩЕ НІХТО НЕ ПОКАЗУВАВ! Подивіться, як захисникам НАОСЛІП доставляють ЇЖУ В ОКОПИ