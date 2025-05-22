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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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271
Час на прочитання
2 хв

Війна в Україні: воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка зупиняє штурми росіян

Українські військові розповіли про дрони, які зупиняють російські штурми.

Автор публікації
Фото автора: Кіра Овес Кіра Овес
Дрон

Дрон / © ТСН

Пілоти 65-ї механізованої бригади кажуть, що успіх на полі бою наразі залежить від дронів. Вони не дають спокою окупантам на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

У майстерні пілоти дронів 65-ї механізованої бригади і збирають безпілотники, і вдосконалюють власні навички пілотування на симуляторі. Воїн на псевдо «Капелан» переробляє дрони. Під’єднує нові деталі, аби «пташка» була ідеально слухняна. Він у війську від початку повномасштабного, і вже рік як працює із дронами. Каже, витрачає півгодини на технічне удосконалення одного безпілотника. Це украй потрібно, адже ворог непогано забезпечений засобами радіоелектронної боротьби. Аби обходити пастки ворога, захисники «граються» з частотами

«Закриваємо програмно, щоб ворог, навіть якщо дрон попав до них у руки, щоб вони не змогли зрозуміти, на яких ми частотах літаємо. Коли ворог реально намагався штурмувати позиції наших хлопців і завдяки дійсно дронам ми могли це зупиняти», — каже «Капелан».

Власним коштом бійці купують потрібні деталі, самі ж дрони здебільшого отримують від волонтерів. Використовують і трофейні безпілотники, ось це наприклад, російський «Бумеранг» — після ремонту повернеться до окупантів із вибухівкою.

Дронарі розподіляються таким чином, щоб кожен чотири дні працював у майстерні, а ділі чотири дні — на позиціях. Знищують росіян, їхні схованки, боєкомплекти та бронетехніку.

Мають воїни і свої обереги. У «Талісмана» це войовничі капібари з пластиліну, які зробив для нього молодший брат. А от «Капелан» ніколи не йде на завдання без цієї аптечки.

«Зі мною ця аптечка з перших днів. Їй вже три роки, як і я в Збройних силах», — каже він.

Пілоти роблять усе, аби не дати окупантам далі захопити хоча б клаптик української землі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 22 травня. Нічна АТАКА! ПІДКРИ КАДИРІВЦІВ! Бої людиноподібних роботів!

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