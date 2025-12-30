ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

Війна в Україні: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

На Донеччині артилеристи 152-ї ОЄБр нищать окупантів під Покровськом.

Війна в Україні

Війна в Україні

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок фронту. Тут кожен постріл артилерії — це врятовані життя піхоти в окопах. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на позиціях 152-ї єгерської бригади та побачила, як працює розрахунок 152-мм гаубиці «Мста-Б».

Дорога життя під прицілом FPV

Шлях до позицій артилеристів пролягає через легендарну стелу Донецької області. Те, що колись було глибоким тилом, сьогодні — небезпечна траса, де небо буквально «кишить» ворожими дронами.

«Як наші перехоплювачі виходять на роботу, так і їхні ударні залітають. Тут починається справжня м’ясорубка між ними», — розповідає військовослужбовець на псевдо «Костиль».

Щоб вижити, бійці два тижні вручну копали бліндаж. Тепер це їхній «дім», прикрашений люстрою з цитатами Шевченка. Тут цінують хвилини затишку, але завжди тримають руку на пульсі — виходити назовні без потреби зась.

«Мста-Б»: 152-й калібр проти ворожих штурмів

Головна героїня цієї позиції — причіпна гаубиця «Мста-Б». Ця гармата щодня «мінусує» техніку, бліндажі та живу силу ворога.

«Наводимося, працюємо ефективно», — лаконічно каже боєць на псевдо «Внук».

Особлива увага — контрбатарейній боротьбі. Артилеристи полюють на ворожі гармати, щоб ті не «кошмарили» наш передній край. Працювати доводиться під акомпанемент дзижчання ворожих FPV, які кружляють у радіусі двох кілометрів, вишукуючи ціль.

Від піхотинця до гармаша: історія «Одіссея»

Один із номерів розрахунку «Одіссей» — на війні від перших днів повномасштабного вторгнення. Свій шлях він починав у піхоті, тому, як ніхто інший, знає ціну влучного артилерійського пострілу.

«Коли я був у піхоті, я так само сподівався на прикриття артилерії. Тільки на них і молився: давайте, хлопці, насипайте побільше! Тепер я сам на цьому боці й роблю все, щоб хлопцям там було легше», — ділиться «Одіссей», готуючи порох до чергового пострілу.

Полювання на «Бліндаж Судного дня»

Цього разу аеророзвідка засікла позицію російських мінометників на околицях Покровська. Команда «Гармата!», короткий спалах, вогняний вихід — і мавік підтверджує: ворожий міномет знищено.

Але в артилеристів є й «мрія» — знищити так званий «Бліндаж Судного дня». Це точка дислокації російських дронарів, які є однією з найпріоритетніших цілей.

«Це була б дуже жирна ціль. Хочеться, щоб знайшли й підтвердили координати. Один такий постріл може зупинити цілий штурм», — каже «Костиль».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 29 грудня. Коли скасують ВОЄННИЙ СТАН?! Погода на Новий рік зі СНІГОПАДАМИ

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie