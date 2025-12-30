Війна в Україні: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Війна в Україні

Реклама

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших точок фронту. Тут кожен постріл артилерії — це врятовані життя піхоти в окопах. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на позиціях 152-ї єгерської бригади та побачила, як працює розрахунок 152-мм гаубиці «Мста-Б».

Дорога життя під прицілом FPV

Шлях до позицій артилеристів пролягає через легендарну стелу Донецької області. Те, що колись було глибоким тилом, сьогодні — небезпечна траса, де небо буквально «кишить» ворожими дронами.

«Як наші перехоплювачі виходять на роботу, так і їхні ударні залітають. Тут починається справжня м’ясорубка між ними», — розповідає військовослужбовець на псевдо «Костиль».

Реклама

Щоб вижити, бійці два тижні вручну копали бліндаж. Тепер це їхній «дім», прикрашений люстрою з цитатами Шевченка. Тут цінують хвилини затишку, але завжди тримають руку на пульсі — виходити назовні без потреби зась.

«Мста-Б»: 152-й калібр проти ворожих штурмів

Головна героїня цієї позиції — причіпна гаубиця «Мста-Б». Ця гармата щодня «мінусує» техніку, бліндажі та живу силу ворога.

«Наводимося, працюємо ефективно», — лаконічно каже боєць на псевдо «Внук».

Особлива увага — контрбатарейній боротьбі. Артилеристи полюють на ворожі гармати, щоб ті не «кошмарили» наш передній край. Працювати доводиться під акомпанемент дзижчання ворожих FPV, які кружляють у радіусі двох кілометрів, вишукуючи ціль.

Реклама

Від піхотинця до гармаша: історія «Одіссея»

Один із номерів розрахунку «Одіссей» — на війні від перших днів повномасштабного вторгнення. Свій шлях він починав у піхоті, тому, як ніхто інший, знає ціну влучного артилерійського пострілу.

«Коли я був у піхоті, я так само сподівався на прикриття артилерії. Тільки на них і молився: давайте, хлопці, насипайте побільше! Тепер я сам на цьому боці й роблю все, щоб хлопцям там було легше», — ділиться «Одіссей», готуючи порох до чергового пострілу.

Полювання на «Бліндаж Судного дня»

Цього разу аеророзвідка засікла позицію російських мінометників на околицях Покровська. Команда «Гармата!», короткий спалах, вогняний вихід — і мавік підтверджує: ворожий міномет знищено.

Але в артилеристів є й «мрія» — знищити так званий «Бліндаж Судного дня». Це точка дислокації російських дронарів, які є однією з найпріоритетніших цілей.

Реклама

«Це була б дуже жирна ціль. Хочеться, щоб знайшли й підтвердили координати. Один такий постріл може зупинити цілий штурм», — каже «Костиль».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 13:00 новини 29 грудня. Коли скасують ВОЄННИЙ СТАН?! Погода на Новий рік зі СНІГОПАДАМИ