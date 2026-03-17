Війна в Україні: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку

Оріхівський напрямок на Запоріжжі залишається однією з найгарячіших точок фронту. Тут ворог не припиняє спроб «просочуватися» малими групами піхоти, а за українськими гарматами цілодобово полюють десятки російських безпілотників. Артилеристи 65-ї механізованої бригади «Великий луг» працюють у режимі «hit and run»: виїхали, відстрілялися і миттєво — в укриття.

Кореспондент ТСН Олександр Моторний побував на позиціях і сам потрапив під атаку ворожих «Молній».

Війна в Україні: чи вистачає снарядів на фронті

Попри розмови про дефіцит снарядів, артилеристи батареї САУ «Гвоздика» запевняють: на Оріхівському відтинку робота не зупиняється ні на годину.

«Прометей», військовослужбовець 65 ОМБр: «Артилерія у нас працює за викликом. При виявленні ворога — відразу вогонь. Працюємо кожен день, але інтенсивність залежить від того, наскільки ворог проявляє себе».

Масованих штурмів технікою тут не бачили з кінця січня — відкрите поле та щільна аеророзвідка роблять такі спроби самогубними. Натомість окупанти роблять ставку на піхоту.

«Ахілес», навідник САУ «Гвоздика»: «Зараз — тільки піхота. Помітили рух — і ми починаємо працювати. Буває, що й вночі піднімають. Ось зараз якісь "спортсмени" бігають по посадці, треба їх шугонути».

Війна дронів: якою є тактика окупантів

Найбільша загроза для артилерії сьогодні — не контрбатарейна боротьба, а ударні БПЛА. Над позиціями постійно висять російські «крила»-розвідники, які наводять на цілі дрони-камікадзе.

«Прометей»: «Літає "Молнія", літають FPV. Проблема в тому, щоб підібрати момент, коли можна відпрацювати і не втратити людей та гармату».

Особлива небезпека — дрони на оптоволокні. Вони не реагують на дію РЕБу, тому збити їх можна лише фізично. Для цього бійці за власні кошти придбали мисливські карабіни, які вже неодноразово себе окупили.

«Директор», механік-водій САУ: «Волокна стало більше з минулого літа. Крім зброї та влучного пострілу, ти його нічим не візьмеш».

Повітряний бій на Запоріжжі

Під час запису інтерв’ю знімальна група ТСН стала свідком справжнього повітряного бою. На позицію зайшли одночасно два ворожі дрони.

За мить стає зрозуміло — обидві цілі знищено. Спочатку перехоплювач збив російську «Молнію», а потім артилеристи відзвітували про збиття другого дрона.

Вже за кілька хвилин після атаки «Гвоздика» знову «прокашлялася» снарядом у бік окупантів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВОРОГ вишукує їх і ВДЕНЬ і ВНОЧІ! А ВОНИ працюють лише ЗА ВИКЛИКОМ! ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АРТИЛЕРИСТІВ