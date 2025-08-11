ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Війна в Україні: воїни ЗСУ відверто розповіли, що відбувається на Запоріжжі

Російські окупанти не припиняють спроб прорватись у Запорізькій області. Українські військові розповіли, як стримують росіян.

Кіра Овес
Українські військові

Українські військові / © ТСН

На Запорізькому напрямку півтора року працюють воїни підрозділу безпілотних авіакомплексів 91 окремої Охтирської бригади підтримки. Бійці за допомогою дрона-бомбардувальника «Вампір» знищують техніку росіян, доставляють провізію туди, де найгарячіше, та мінують територію.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Основне завдання підрозділу безпілотних авіакомплексів 91 окремої Охтирської бригади підтримки — щільно замінувати територію.

«Дуже великий накат іде зараз по фронту, раніше це робили сапери, зараз нема такої можливості вийти саперу на точку замінувати, тому робимо ми це на „Вампірі“, — каже штурман БПЛА „Алекс“.

Для зв’язку із дроном екіпаж має потужну антену, «Старлінк». Робоче місце розкладають за 5 хвилин, адже час тут на вагу золота. Поруч зі штурманом і пілотом «Вампіра» готує снаряди для скиду воїн на позивний «Майкл» — у його розпорядженні протитанкові та протипіхотні міни, ними всіюють землю на Запорізькому напрямку.

Борти 91 бригади завдають чимало неприємностей росіянам — ворог всіма силами намагається знешкодити «Вампірів». Дрон-бомбардувальник габаритний та доволі гучний, тому екіпаж працює тільки вночі.

Середня дальність польоту — 13 кілометрів, працює «Вампір» 40 хвилин, а витримує вагу до 15 кілограмів. Окрім ураження цілей та мінування, ударний борт незамінний помічник у логістиці.

Підрозділи безпілотних авіакомплексів 91 окремої Охтирської бригади підтримки давали відсіч окупантам на Харківщині, Донеччині та Сумщині. Роботи, кажуть, і на Запоріжжі у них чимало.

«Це і встановлення невибухових загорож, сітки розкладають хлопці з борту, встановлення мінно-вибухових загороджень, різноманітні міни, якими ми зупиняємо штурми і важку броньовану техніку», — каже Федір «Кат», командир роти безпілотних систем.

