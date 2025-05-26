Війна в Україні вийшла на новий рівень: експерт закликав шукати «сокири»

Росія отримала можливість запускати по Україні одночасно декілька сотень «Шахедів» / © ТСН

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Безперервні обстріли України, зокрема і столиці протягом останніх трьох діб, можуть вказувати на те, що в Росії значно збільшились обсяги виробництва дронів. У поєднанні з тим, що армія РФ взагалі не змінювала «мети СВО», продовжуючи атаки, обстріли найближчим часом можуть становити для України ще більшу небезпеку.

Про це та про ймовірні шлях вирішення проблеми в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«Є припущення, що армія РФ змогла наростити виробництво. Якщо в минулому році в Росії виготовляли 90 штук (ударних БПЛА — Ред.) на день, то в лютому 2025 з’являлась інформація про виготовлення 120 дронів на день. Зараз Росія за два дні запустила більше 500 штук. Стільки БПЛА було в березні минулого року за весь місяць», — каже Іван Ступак.

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При цьому він підкреслив: «Я звертаю увагу на те, що ворог має можливість запускати стільки дронів одночасно. Припускаю, що для запуску використовують мобільні пускові установки, закидуючи Україну БПЛА. Подивимось, як буде далі, але зараз — «караул». Можливо, армія РФ накопичила, але я думаю, що це також може свідчити про обсяги виробництва».

На думку Івана Ступака, найближчим часом Росія не буде масовано обстрілювати Україну ракетами, але ця перерва буде пов’язана з тим, що літаки-бомбардувальники повинні пройти техобслуговування.

«Фахівці з авіації кажуть, що після кожного пуску літаки повинні пройти технічне обслуговування. Але локальні ракетні обстріли можливі. По Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині. Пауза може тривати близько місяця», — каже експерт.

Та додає: «А ось «Шахедами», припускаю, будуть бити регулярно. Нам з цим треба щось робити. Думаю, наші мобільні вогневі групи з цим (з великою кількістю БПЛА — Ред.) не впораються. Їх треба подвоювати або потроювати. Нам потрібні якісь примітивні дешеві власні комплекси для збиття, такі собі «сокири». Ми зараз не можемо робити щось дуже високотехнологічне».

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Чому почастішали атаки на Київ

Напередодні триденної атаки по Києву російські пропагандисти з посиланням на своїх посадовців лякали Україну «актом возмєздія» після атаки невідомих дронів по російських містах.

В той же час Іван Ступак звертає увагу на те, що крім цього кремлівські пропагандисти стверджували, що в українській столиці та передмісті дрони атакували начебто військові об’єкти. Хоча насправді удари «Шахедів» прийшлись по житловій та нежитловій забудові, яке не має жодного відношення до військової сфери.

За припущеннями Ступака, російські атаки і по столиці, і по іншій території України найближчим часом продовжаться.

Раніше повідомлялось про те, що Трамп накинувся на Путіна за чисельні вбивства мирних українців.

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