Війна в Україні закінчиться до 9 травня? : експерт назвав неочікувану причину

Військовий експерт не виключає, що війна збавить темпи у травні / © ТСН

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Останніми днями, незважаючи на щоденні обстріли з боку ворога, все частіше лунають припущення про можливе перемир’я до 9 травня або в той день.

Про це, наприклад, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Крім того, як відомо, до Москви прибув спецпосланець президента США Стів Віткофф, який має зустрітися з Путіним. За даними Axios, яке посилається на ознайомлене з поїздкою джерело, якщо перемир’я у війні РФ проти України не буде досягнуто до кінця місяця, президент США Дональд Трамп може ініціювати нові санкції проти Росії.

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Про те, що у травні російсько-українська війна може суттєво збавити темпи, кажуть і окремі українські аналітики. Таку власну думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак.

Ступак каже, що не виключається те, що у травні для України можуть статись неочікувані та гарні події. За його словами, це пов’язано зі складним ланцюгом газових угод про постачання російського газу до Європи, наслідком яких все ж таки може стати завершення принаймі гарячої фази війни в районі 9 травня.

На його думку, на це вказують багато параметрів.

Причиною може стати газ

«Від німців я знаю про те, що в травні вони очікують на суттєві події», — каже Іван Ступак, посилаючись на своє спілкування з представниками Німеччини.

Та пояснює: «Суд швейцарського кантону (адміністративна одиниця — Ред.) Цуг визначив 9 травня як останній день, щоб компанія-власник, оператор газових потоків, могла розрахуватись зі своїми боргами. 10 травня вона може бути визнана банкрутом. Є великі припущення, що американський бізнес зараз активно працює над тим, щоб придбати цю компанію, виплатити за неї борги».

До цього Ступак додає наступне: «Показник такий: якщо компанія банкрутує 10 травня, то газової домовленості не буде. Якщо компанія банкрутом не стає, то це означає, що американці вступають в справу. Наскільки я знаю, німецькі політики на понятійному рівні кивають головою, мовляв, американці, окей, ви можете придбати цей газопровід. Німці кажуть, що готові надати дозвіл на те, щоб американці придбали цей газогон і далі може бути якась інша схема постачання російського газу до Європи, до Німеччини. Але все це прив’язано до України. Німці кажуть, що задум такий: американці, якщо хочете торгувати з росіянами, тоді зупиняйте війну. Закінчується війна — газ піде до Європи, європейці знову його купляють. Якщо війна не закінчується — німці дозволу не дають. Росія без перебільшення втрачає багато».

Ступак зауважує: «В російському Фонді національного добробуту станом на початок квітня залишилось 38 мільярдів доларів, а в найкращі часи, за даними фахівців, було півтрильйони».

Резюмуючи, експерт каже: «Якщо компанія-власник буде визнана банкрутом, то угоди не буде. Якщо банкрутом не визнається, то це означає, що газова домовленість буде працювати. Тобто, якщо газогони викупають, то війна має шанси на закінчення«.

Раніше повідомлялось про те, що генсек НАТО зробив прогноз про закінчення війни.

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