Війна в Україні закінчиться за однієї умови: економіст назвав чіткий сценарій

Український економіст Олег Пендзин назвав умови за яких Росія буде вимушена закінчувати війну проти України

Після появи повідомлень про те, що очільник Росії Володимир Путін начебто попрохав у великого бізнесу РФ грошей на так звану СВО, речник диктатора Дмитро Пєсков спростував це та уточнив, що на зустрічі пролунала ініціатива від одного з бізнесменів робити внески, і цю пропозицію Путін схвалив.

Чи означає це, що грошей на війну Росія має вже вкрай мало і вона може дійти до висновку закінчувати її — на ці питання у коментарі для ТСН.ua висловив думку український економіст Олег Пендзин.

«Путін сказав, що високі ціни на нафту і війна у Перській затоці у кращому випадку триватимуть ще три тижні. Сказав, що потім треба готуватися до більш жорстких умов. Сьогоднішня ситуація з високими цінами на нафту вона суто ситуаційна, тимчасова. Вона пов’язана виключно з війною (на Близькому Сході — Ред.)», — нагадує Пендзин.

Та продовжує: «Тепер про те, що стосується російського бюджету. Там дійсно є дуже великі проблеми. Це правда. Вони, проблеми, напряму зумовлені дуже важким станом російської економіки. Але я би не покладав дуже велику надію на те, що саме економічні питання найближчим часом будуть здатні примусити Путіна сісти за стіл перемовин. Я абсолютно впевнений у тому, що росіяни, Путін будуть шукати гроші навіть знижуючи соціальні видатки і погіршуючи загальний стан справ у соціальній галузі».

Щоб ще більш детальніше висловити своє бачення ситуації, Пендзин наводить у приклад такий анекдот: «Батько з сином йдуть повз крамницю, де торгують алкоголем. Син каже батькові: «Дивись, подорожчала горілка. Значить, що ти будеш менше пити?» А батько йому відповідає: «Ні, синку, це значить, що ви з мамою будете менше їсти».

Скільки триватиме війна в Україні

Також Пензин зауважує: «Тобто це той варіант, про який говоримо щодо Росії. Росіянам будуть різко зменшувати соціальні видатки, але фінансувати війну будуть у будь-якому випадку. Наступний момент: щоб ні у кого не було ілюзій — станом на сьогодні великий російський бізнес є квазідержавним. Без кришування зі сторони правоохоронних або силових структур жодний бізнес існувати в Росії не може. Тому ті прізвища, які формально є російськими олігархами — це ті, хто є ставлениками силових структур для того, щоб формувати той фінансовий пакет, який потрібний для вирішення питань саме силових структур. Тому не варто мати ілюзій».

Резюмуючи, економіст дав власний прогноз щодо умов, які можуть призвести до закінчення війни в Україні: «Якщо буде доведено до логічного завершення обмеження можливості РФ продавати енергоносії, у першу чергу — нафту, коли замість російської нафти на ринку з’явиться нафта іншого походження, то це буде тим моментом, який буде примушувати Росію йти на будь-які поступки щодо закінчення війни. Поки РФ отримує гроші від продажу нафти — вона буде воювати».

