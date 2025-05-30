Війна в Україні змінюється: чи насувається з Сумщини катастрофа на всю країну

Російська армія продовжує наступ на Сумщині / © ТСН

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Наступ армії РФ на Сумщині розширюється, противник намагається закріпитись у прикордонних селах. Про намагання закріплення окупантів офіційно повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Противник діє малими групами, намагається проникати в прикордонні села та закріпитися», — так висловився очільник області про ситуацію, яка сталася протягом останньої доби.

За його словами, обстановка «є складною, але контрольованою».

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В той же час мешканці Сумського прикордоння в коментарі для ТСН.ua повідомили, що чули звуки, схожі на гул літаків.

«Чи наближається ситуація до катастрофічної? Я вважаю, що є серйозна загроза просування наступу. Але це на мою суб’єктивну думку. Є поки що непідтверджена інформація, що в одній з громад чули гул літаків», — розповів нам мешканець Сумщини, який проживає на певні йвідстані від прикордоння.

Деякі інші мешканці Сумщини, коментуючи обстановку, висловлюють власне бачення, мовляв, ситуація начебто близька до критичної.

Яких масштабів може набути наступ загарбників на Сумщині найближчими днями — наприклад, в українській розвідці коментувати це поки утримались.

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Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов на питання про масштаби загрози відповів так: «На території прикордоння Сумщини створена потужна мережа інженерних фортифікацій. Було зроблено дуже багато роботи саме з облаштування цієї системи. Звісно, жодна зі споруд не втримається, якщо там немає людей, якщо належним чином не організована логістика, але фортифікації мають серйозно сповільнити ворога».

Експерт уточнює, що будь-які основні фортифікації не розміщуються впритул до кордону, а дещо далі від прикордонної смуги.

За його словами, армія РФ зараз намагається атакувати так званий карман — виступ, який з трьох боків впритул межує з Росією, але при цьому армія ворогане дійшла до оборонних споруд України.

«Географічно там (в «кармані» — Ред.) вкрай важко вибудувати сталу оборону — з трьох сторін підпирає кордон РФ. Вочевидь, що цей «карман» ворог зараз відсікає, намагається взяти під контроль. Те, що ситуація складна — факт. Але є низка дуже важливих моментів», — каже Селезньов.

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Та пояснює: «Ворог має просування де? Полями та ланами. Там де ліси — там він не спроможний нічого зробити. Що стосується спроможності ворога просуватися вперед, то все залежить від наших ресурсних можливостей. Якщо ми знайдемо додаткові, то у ворога не буде жодних шансів. Якщо ні — матимо клопіт».

Селезньов наводить орієнтовні дані про кількість особового складу ворога — 50-65 тис. особового складу. За його словами, такими силами загарбники здатні взяти під контроль певні території, але масштабувати свої дії — ні.

«Звісно, що є ризики. Якщо ворог подолає певну відстань, то в зоні ризику може опинитись обласний центр — Суми. Може йтись про обстріли КАБами, дронами. Але для окупації потрібно надто більше сил. Думаю, що армія РФ буде, можливо, перерізати, деякі дороги в напрямку Сум», — каже аналітик.

Резюмуючи, він додав, що за допомогою останніх обстрілів російська армія, можливо, намагається продемонструвати учасникам перемовного треку, мовляв, має безліч ресурсів, зокрема вогневого впливу.

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Раніше повідомлялось про те, що Росія готує масштабний ракетний удар по Україні.

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