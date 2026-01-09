Війна в Україні змінюється: коли Росія може вгатити наступним "Орешніком"

Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів про ймовірність застосування окупантами чергового «Орешніка» / © ТСН

Після атаки по Львову в ніч проти 10 січня ракетою, яку армія окупантів називає «Орешніком», в Україні однією з найобговорюваніших тем стало те, скільки такої зброї є у Росії та скільки аналогічних ударів може вона завдати по нашій країні. Як відомо, кілька тижнів тому була низка новин про те, що РФ начебто розмістила чи планує розмістити «Орешнік» у Білорусі.

Вірогідність загроз у коментарі для ТСН.ua проаналізував військо-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

На його думку, ще однієї нової такої ракети станом на зараз у армії загарбників немає.

«Я думаю, що немає. Зараз йдеться винятково про виробництво нової продукції, і ми бачимо, що темпи невеликі. Приблизно одна така ракета на рік. Протягом минулого року ми не побачили жодного використання такої ракети (удар по Дніпру, який вважають атакою „Орешніком“, відбувся наприкінці 2024-го)», — каже Коваленко.

Він продовжує: «Якщо казати про доукомплектацію заділу, заготовки, то на це теж може знадобитися близько року. Про те, що у РФ є заділ і чи готовий він до використання — даних про це немає. Це каже про те, що треба пильно ставитися до сигналів повітряних тривог. Крім того, минулої ночі росіяни не використовували авіаційну компоненту. Це може вказувати на те, що авіаційні ракети вони могли приберегти для іншого масованого удару, який може бути посилений сотнями дронів-каміадзе. Тобто потенціал є, тому треба бути уважними до повітряних тривог».

Водночас експерт сумнівається, що начебто ще одна ракета «Орешнік» могла була розміщена в Білорусі.

«Там для пафосу були розміщені командні пункти. Пускових установок там не розміщували. Завдяки супутникам і не тільки нам це відомо», — каже він.

Ракета «Орешнік»: що відомо

За даними Олександра Коваленка, ракета РС-26 «Рубіж», вона ж «Орешнік», у конвенційному вигляді є носієм 36 «болванок», кожна з яких під час падіння виділяє енергію питомою потужністю, еквівалентною 20–25 кг тротилу.

«Іншими словами, ефект „Орешніка“ порівнюється з ударом 700–750 кг тротилу, або півтора балістичної ракети 9М723 ОТРК „Іскандер“, або 7 авіаційних бомб ФАБ-250», — зазначає він.

З відкритих джерел відомо, що «Орешнік» — це балістична ракета середньої дальності, яка, ймовірно, може розвивати швидкість до 13 тис. км/год. Вона є частиною експериментального мобільного ґрунтового ракетного комплексу.

Аналітики припускають, що «Орешнік» може бути модифікацією або покращеною версією ракети РС-26 «Рубіж», яка також є балістичною ракетою середньої дальності.

Назва «Орешнік» використовується в російських пропагандистських медіа для створення враження про нові, невідомі раніше можливості російського озброєння. За словами експертів, «Орешнік» використовується Росією як бойове випробування, що є порушенням міжнародних норм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чи вдарив «Орешнік» по газовій інфраструктурі під Львовом.