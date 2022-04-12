Війна відновила забуті професії та пришвидшила програму навчання: як нині займаються студенти

Війна зі скрині дістала вже забуті професії.
Відновити забуті професії, пришвидшити програму навчання, а замість лекцій - давати трохи більше практики. Війна вимагає змін в освіті. В університетах, училищах та коледжах – уже міркують над тим, як у найстисліші терміни випустити якомога більше фахівців, що будуть відбудовувати країну. А разом із тим – уже зараз використовують їхні знання на підмогу нашому війську.
Так студенти-кухарІ нині готують їжу одразу на фронт, фізики - майструють зарядні пристрої, а фармацевти – виготовляють ліки для наших воїнів. І все це разом з учителями, які очолили студентський фронт. Як – спостерігала кореспондентка ТСН Олена Гущик під час марафону “Єдині новини”.
Урок водіння для першого курсу. Директорка училища Людмила Григорівна знайомить з десятком юнаків. Трактористи, слюсарі, водії - вони щойно звикли до нового звання “студент”, як вже мають надважливе завдання, без прогулів і вдвічі швидше, освоїти професію. За стіною - зібраний кулінарний батальйон: Директорка училища каже, війна зі скрині дістала вже забуті професії. І знову повернула за парти - колишніх випускниць. Тепер швачки одягають наших воїнів і першими випробовують програму для майбутніх студентів.
В університетах, де навчання поки дистанційне - розгортають штаби гуманітарної допомоги, а старші курси юридичних факультетів надають безплатні консультації переселенцям.
Зараз освіта потребує коригування в умовах війни і відбудови. Наприклад, якщо викладалася психологія загальна, то тепер вона більше йде у практичну психіатрію і посттравматичну. Спеціальності фармацевтика, - якщо раніше просто вчили загальних речей, то зараз роблять мазі, пігулки для потреби війни.
Лабораторія Волинського університету - насправді студентська їдальня. Щойно у лютому прогриміли вибухи ректор дав добро, а кафедра хіміків вирішила - будуть робити тут те, що вміють краще за все. Щонайменше 10 коробок ліків у день їде на передову.
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