Безпілотник у Хорватії, ракети в Молдові та Польщі: як агресія Росії виходить за межі України

Повномасштабна війна, яку 24 лютого розпочала РФ, вже давно вийшла за межі Україні не лише на політичному, але й на військовому рівні. І останні події у польському Пшеводові, де під час повітряної тривоги пролунали вибухи, є яскравим тому підтвердженням. Наразі там триває слідство, яке має встановити, яка саме та чия це була за ракета, падіння якої призвело до загибелі двох польських громадян.

Але це вже не вперше, коли війна виходить за межі України. ТСН.ua зібрав усі відомі наразі випадки, коли російська агресія перетинала кордон України та як на це реагував світ.

Падіння безпілотника у Хорватії

Одним із перших таких випадків став інцидент у Хорватії. Там у ніч проти 11 березня впав безпілотник, що спричинило потужний вибух. Це сталося у Загребі біля студентського гуртожитку імені С. Радича. Як писали тоді ЗМІ, після падіння на дорозі утворилася вирва шириною три метри і глибиною один метр. Неподалік також виявили два парашути. Внаслідок цього було пошкоджено близько сорока машин на стоянці.

So, apparently something fell from the sky in Zagreb, Croatia, parts of a plane, or parts of a rocket / bomb. No full confirmation yet.



News outlets reporting that it “allegedly” has Russian signage.



That would be a bit unfortunate, given that Croatia is in the NATO…. pic.twitter.com/fxw2BIToKv — Jelena Jansson (@jelenajansson) March 11, 2022

Хорватський прем'єр-міністр Андрій Пленкович завив, що падіння безпілотника – очевидна загроза ЄС і НАТО. За його словами, безпілотник пройшов румунський, угорський і хорватський повітряні простори. Не виключено, що його запустили з території України, з Криму. який окупований Росією.

"Ми не можемо терпіти цю ситуацію, і вона не повинна відбуватися. Це була чітка і недвозначна загроза, яку необхідно усунути. Ми повинні подбати, щоб цей інцидент не повторився. Ми не применшуємо цей інцидент, ми будемо говорити у всіх органах НАТО і надамо докази на всіх рівнях", - сказав Пленкович.

Пізніше міністр оборони країни Маріо Баножич заявив, що на борту військового безпілотника, який ймовірно долетів до Хорватії з території Росії та розбився у Загребі, є сліди вибухівки.

Неофіційно виданню Jutarnji List стало відомо, що на рештках літального апарата видно червону зірку та кирилицю. Ця інформація офіційно не підтверджена. Фахівці вже витягли більшість уламків із кратера, включно з "чорною скринькою", за якою, ймовірно, вийде встановити маршрут польоту. Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141 "Стриж" радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках.

Варто також зазначити, що безпілотник впав у загребському районі Ярун (Jarun). В Україні є населений пункт із подібною назвою - село Ярунь в Новоград-Волинському районі Житомирської області. Латиницею воно пишеться Yarun, тобто різниця лише в першій літері. Імовірно, російський оператор безпілотника неправильно ввів назву населеного пункта. Це може бути однією з причин, як Ту-141 опинився у Хорватії.

Україна заявила, що це не наш безпілотник. "Цей безпілотник не мав українського маркування, на ньому були червоні зірки. Це не український безпілотник", - заявив радник міністра оборони Маркіян Лубківський.

Своєю чергою реакція НАТО на інцидент традиційно була досить стриманою та повільною, за що хорватські офіційні особи розкритикували Альянс.

На територію Молдови впали уламки російської ракети

31 жовтня РФ атакувала Україну ракетами. Зокрема, країна-агресорка цілила в українські ГЕС, як наприклад і Дністровську, яка розташована поблизу кордону із Молдовою. Силам ППО України вдалося збити ракету, а її уламки впали на територію сусідньої країни. Українська влада повідомила, що російський безпілотник атакував дамбу Дністровської ГЕС на території України, яка розташована на відстані за 10 км від дамби Наславча в Молдові. Російська атака не вплинула на дамбу, але є пошкодження, проте загрози повені немає.

"Щодо інформації щодо осколків, що впали на територію Республіки Молдова від ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки ракети на Дністровську дамбу, на території України. У контексті відповідного інциденту повідомляємо, що системи повітряного спостереження Національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Республіки Молдова. Зауважимо, що уламки збитої ракети не були зафіксовані радіолокаційними станціями через їхні розміри та малу поверхню відбиття", - так відреагували в Міноборони Молдови на цей інцидент.

Водночас в коментарях під дописом обурені жителі Молдови зауважили, що російська ракета була дуже близько до молдовського кордону, а ЗСУ не тільки вчасно її виявили, але й збили, а також звинуватили Молдову у нейтралітеті.

Молдова після цього оголосила одного співробітника посольства Росії персоною нон ґрата у відповідь на порушення свого повітряного простору і падіння російської ракети на територію цієї країни. Російський дипломат був змушений залишити територію Молдови. Його прізвище не вказують.

Більше того, як заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, Росія неодноразово використовувала повітряний простір Молдови, аби здійснювати атаки по території України.

Порушення повітряного простору європейських країн літаками РФ

Окрім Молдови, РФ також регулярно порушує повітряний простір країн ЄС. Так, у квітні російський військовий гвинтовий літак типу Ан-30 порушив повітряний простір Швеції на південь від провінції Блекінге.

Шведські винищувачі стежили за інцидентом та сфотографували літак.

"Цілком неприйнятно, ми, звичайно, відповімо по дипломатичній лінії", - сказав міністр оборони Петер Гультквіст.

Зазначимо, Ан-30 (за кодифікацією НАТО: Clank; — "Брязкіт") — літак повітряного спостереження та аерофотозйомки.

18 червня вертоліт прикордонної охорони Росії Мі-8 порушив повітряний простір Естонії, інцидент тривав близько двох хвилин.

Віцеканцлер країни Рейн Таммсаар тоді наголосив, що Росія серйозно порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну, продовжує масові вбивства та причетна до масової депортації українців до Росії. МЗС Естонії закликало Росію негайно вивести свої війська з України, припинити агресію та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

18 серпня Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії. За даними відомства, літаки РФ порушили повітряний простір їхньої країни о 06:40 год поблизу прибережного міста Порвоо.

Відомо, що літаки летіли в західному напрямку і перебували в повітряному просторі Фінляндії впродовж двох хвилин. У Фінляндії вже ідентифікували літаки, прикордонна служба країни почала розслідування порушення.

У жовтні російські літаки неодноразово порушували правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Так, 24 жовтня винищувачі, дислоковані в рамках місії повітряного патрулювання НАТО, ідентифікували Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової Росії до Калінінграда. Наступного дня літаки НАТО ідентифікували ще один Іл-20 і два винищувачі СУ-27.

Крім того, 28 жовтня літаки НАТО супроводжували російський Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з Калінінграда на материкову частину Росії. Того ж дня літаки Альянсу розпізнали ще два російські винищувачі СУ-27, які летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінграда. Потім вони повернулися до Калінінграда.

"Більшість російських літаків літали з увімкненими бортовими транспондерами, без планів польоту, причому деякі з них підтримували зв’язок з регіональним центром управління польотами, а інші – ні", - йдеться в повідомленні.

Падіння уламків ракети у Польщі

Під час масштабного ракетного обстрілу України 15 листопада у Польщі пролунали вибухи через падіння ракети. Там загинуло двоє людей. Наразі в польському Пшеводові, що лише за 7 км від українського кордону, триває розслідування. Слідство має встановити, чия ракета впала на польську територію. Спочатку офіційні польські особи, зокрема і президент Анджей Дуда, та ЗМІ повідомляли, що це була , ймовірно, російська ракета.

Але пізніше президент США Джо Байден заявив, що малоймовірно, що ракета прилетіла з РФ. Він припустив, що це була ракета української ППО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також стверджує, що попередній аналіз показав, що інцидент "ймовірно, викликаний українською ракетою ППО, випущеною для захисту української території" від російських крилатих ракет. Утім, генсек наголошує, що Росія несе відповідальності за ракетний інцидент у Польщі, адже продовжує "свою незаконну війну проти України".

Натомість президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Водночас польський дипломат у відставці Роберт Пшель запевнив, що причин, чому відносини між Варшавою і Києвом можуть постраждати через ракетний інцидент у Пшеводові, немає.

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