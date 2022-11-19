"Війна включила у більшості людей свідомість": рибінспектори констатують зменшення браконьєрів

Проте на рейдах все ще виловлюють із тепловізором несвідомих і виписують штрафи.
На Одещині рибінспектори констатують зменшення браконьєрів, але чи не щодня фіксують порушення правил осінньої риболовлі, лише за місяць виписали штрафів на 50 тисяч гривень, йдеться в ТСН.
В рейди виходять в нічний час, аби заскочити браконьєрів на гарячому. Інспектори замасковані, їхній головний інструмент - тепловізор. Через нього проглядають, чи не використовують рибалки забороненого драча - саморобний засіб зі спаяних між собою великих гачків-кішок.
Під час рейду виявляють порушника - садок з рибою ледве з води витягує, тож улов понад норму, до того ж, поряд заборонені пастки на рака. Інспектори ще живу рибу випускають, інакше б за кожну зайву – рибалці довелося б сплатити штраф майже 4 тисячі гривень.
Виявляють інспектори і сітки, але господарів їх не знаходять. Попри це керівник інспекторів зазначає, останнім часом браконьєрів поменшало. “Війна включила у більшості людей свідомість, тому ми бачимо те, що менше стало скарг, менше стало порушень”, - зазначає В’ячеслав Грибенко.
За три години рейду інспектори випустили назад в річку понад тридцять кілограмів виловленої риби.
Такі рейди будуть проходити щотижня, аж допоки водойми не скує лід.
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