"Війна все одно почалась би": учасник Євромайдану згадав, як 10 років тому "Беркут" знущався зі студентів у центрі Києва

У ніч проти 30 листопада 2013 року "беркутівці" побили студентів на Майдані, після чого на головну площу країни вийшли сотні тисяч українців.

Сьогодні, 30 листопада, – 10-та річниця розгону та побиття "Беркутом" студентів на Майдані. Як відомо, ця подія стала початком кінця влади Віктора Януковича. Вже в наступні дні на Майдан вийшли сотні тисяч людей підтримати мітингарів.

ТСН.ua поспілкувався з одним із тих, хто був безпосереднім учасником тих подій тапостраждав від ударів "беркутівців". Ярослав Радонь наразі є військовослужбовцем 24 бригади імені короля Данила, він впевнений, що все те, що трапилось 10 років тому, було не марно.

"Я переконаний, що той день став початком національно-визвольної війни, – каже Ярослав Радонь, – Повномасштабне вторгнення Росії стало кульмінацією тих подій. Ми ж тоді, 10 років тому, намагались досягти того, щоб система влади була змінена на європейські стандарти. Вважаю, що мета Євромайдана досягнута відсотків на 60. Наприклад, в рамках чинного законодавства ми маємо право і можемо критикувати владу, у нас є свобода слова. Зараз вже ніхто не сумнівається, що таке Росія. Якщо б не було подій 30 листопада, то Росія все одно б намагалась окупувати Україну. Можливо, це мало б інший формат. Війна рано чи пізно все одно була би".

За словами Радоня, побиття студентів на Майдані навіть після 10 років залишилось непокараним.

"Але я переконаний, що в майбутньому буде покарання для тих, хто бив та розстрілював людей на Майдані. Але багато потерпілих, можливо, не дочекаються цього. Я в цьому переконаний", – каже Ярослав.

Події в ніч проти 30 листопада 2013 року Ярослав пригадує так: "Ввечері 29 листопада "Беркут" намагався нас оточити, хотів нас зачистити. Але завдяки киянам відступив. А під ранок, коли нас було менше, близько 300 людей, "Беркут" підступно нас оточив та зачистив".

До цього Ярослав додає: Пам’ятаю, як "беркутівець" бив гумовим кийком дівчат по ногам. Я лежав поруч та стікав кров'ю. Чомусь запам’яталось, що тоді заздалегідь на Майдан прибули карети "швидкої". Вважаю, влада тоді намагалась демонстративно нас залякати".

Нагадаємо, в українських судах і досі розглядають 150 справ щодо 300 колишніх правоохоронців, прокурорів і суддів, які причетні до злочинів під час Революції гідності. Ще 70 проваджень перебувають на стадії досудового розслідування. Через закінчення термінів давності, приміром, колишні "беркутівці", які жорстоко розганяли студентів на Майдані, так і не отримають реальних термінів ув’язнення.

Частину колишніх "беркутівців" суд відпустив на волю, ще частину – Україна обміняла.

Справа Майдану: "беркутівці" можуть залишитися безкарними

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