“Війна все спише”: як Путін дає накази ґвалтувати українок на окупованих територіях

Сексуальне насильство в сучасній війні є скрізь, куди ступає нога окупанта.

В архівах Інституту сучасної історії зберігається документ, існування якого заперечують у сучасній Росії. Це щоденники, які дивом вціліли і зберіглися донині. Це оригінал свідчень про зґвалтування німкень визволителями із Союзу. Ці рукописи дають відповіді, чому сучасні окупанти повторюють вчинки своїх дідів.

Про це йдеться у проєкті журналістки ТСН Наталі Яромоли.

“Війна все спише”, — так казав Сталін, який закрив очі на зґвалтування двох мільйонів німкень після Другої світової війни.

“Той момент, що тоді не засудили Сталіна, який сам говорив: “Ну це солдати, не звертайте уваги. Чоловіки після такої важкої війни мають право розслабитися”, Це він так говорить про гвалтування. Це відношення, що війна все спише, що під час війни правил немає, оце з радянщини перейняв Путін”, — розповіла виконавча директорка центру громадянських свобод Олександра Романцова.

Непокаране зло повернулося. Сексуальне насильство в сучасній війні є скрізь, куди ступає нога окупанта. І хоча точної кількості цих злочинів не знає ніхто, навіть те, що відомо, вказує на цілеспрямовану і системну політику Москви.

“Має бути відповідальність саме тих, хто придумав ці накази. Придумав всіх відправити в Україну, і вбивати, і гвалтувати. І тут найголовніше зібрати для нас, що це дійсно результат такого наказу, а не просто з розуму зійшли, не знаю, підрозділ Z, який один-невеличкий, сорок людей, от вони маньячать. Один з принципів — це системність. Коли ти бачиш, що паттерн поведінки і дії схожий одночасно в Херсоні, Мелітополі, Запоріжжі, Чернігові і на Донбасі”, — каже Олександра Романцова

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