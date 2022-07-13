"Війна все змінює": Арестович розповів, чому пішов з Офісу президента, і чому повернувся

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що вирішив у січні 2022 року піти з посади, адже його не влаштовувало те, що ОП пов’яз в "операційці", а також темпи економічних реформ.

А повернутися Арестович вирішив з початком повномасштабної війни Росії проти України.

Про це радник голови ОП розповів в інтерв’ю телеведучій на 1+1 Наталії Мосейчук 13 липня.

"Проблема в тому, що ми там пов’язли всі в "операційці" перед війною. 85% займала "операційка". Мене особисто не влаштовують темпи реформ, які відбуваються. Наприклад, темпи економічних реформ, і те, що за індексом економічних свобод Україна досі залишається однією з найбільш не вільних країн світу для бізнесу. Це, зважаючи на те, що наша головна ідея – це взагалі-то воля, за яку ми воюємо. Тобто ми дуже вільні, а економіка не вільна. І я не розумів, що відбувається. Багато разів пробував підіймати цю тему, хоча це не моя функціональна зона. У нас дуже жорстко ставляться до намагань втрутитися у не свою функціональну зону, але я як громадянин не вважав за необхідне мовчати в цьому сенсі. Є й інші багато претензій. Я, наприклад, вважаю, що ми дуже добрі, занадто добрі. В Україні є суспільний договір, який полягає в тому, що нікого не карають, на жаль", – перелічив причини свого звільнення з ОП Арестович.

У цьому контексті він навів приклад однієї з нарад в Офісі в період, коли з Білорусі до Польщі ринули хвилі біженців.

"У нас було прийнято рішення натягнути колючий дріт, спіраль Бруно по україно-білоруському кордону. І вирішили, що 32 км на добу будуть протягувати. Три доби минули, перша оцінка того, що відбувається, – виявилося, що 8 км натягнули. І я беру слово і кажу: "А кого покарали за це?" На мене подивилися і сказали: "Так якщо ж їх покарати, вони ж працювати припинять", – розповів радник голови президентського офісу.

"І останнє перед війною було, коли Порошенка не змогли арештувати в аеропорту. Тобто до нього навіть прийшли з повісткою, а він просто втік з депутатами. Я кажу: "Якщо не можете довести до кінця, просто не починайте". Через те, що силовики не працюють належним чином, це мене вибісило остаточно. Я приїхав на роботу до Офісу, як щодня, але я просто зрозумів, що я не хочу туди заходити. Це в січні. А 24 лютого все змінилося", – зауважив Арестович.

"Тому що війна все змінює, треба було захищати Батьківщину. Я взагалі їхав у військкомат. Це Андрій Борисович (Єрмак – ред.) мені сказав: "Давай, в Офіс". А я навчений бути там, де я найбільш ефективний. Як не крути, командир батальйону на фронті – це набагато менше можливостей зробити користь для держави для мене, ніж перебувати в Офісі президента, де можливості набагато-набагато більші. Починаючи з інформаційних, і тих, про які не можна розказувати", – пояснив радник голови ОП.

Нагадаємо, Арестович також розповів, що головною проблемою України у війні проти Росії є брак піхоти, яка їде на бронетехніці під прикриттям і забезпечується потужним артилерійським вогнем.

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